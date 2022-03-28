喬治亞州造勢 川普左批拜登 右轟喬州長是叛徒

前總統川普26日現身喬治亞州康默斯市舉行造勢活動。（Getty Images）

前總統川普 26日現身喬治亞州康默斯市(Commerce)舉行造勢活動，批評拜登總統放棄烏克蘭 ，並指控拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)在烏克蘭涉及不法利益，還稱拜登應該迴避與該國有關的事務；此外，川普更不忘提2020年選舉的往事，重申自己的勝選「被偷走」，甚至稱喬州州長坎普(Brian Kemp)是懦夫和叛徒。

演說中川普稱拜登政府處理俄烏戰爭一事根本毫無頭緒，並再次質疑媒體報導的方向：「我們有個總統根本不知道自己在做什麼，然後假新聞一直試著告訴大家『他做得很好』，但其實烏克蘭已經被炸得稀爛了！」

川普也強調，如果他還在任總統，「俄烏戰爭就不會發生了」。

接著川普話鋒一轉，箭靶指向杭特‧拜登之前在烏克蘭從事的業務可能涉及不法利益，且紐約時報(NYT)已經證實杭特筆記本電腦確實被竊的消息，直指拜登「應該迴避一切有關烏克蘭的事務，因為他們從烏克蘭拿了太多錢，而且都是鉅款」。

此外，川普也極力為角逐喬州州長的共和黨參選人、前聯邦參議員普度(David Perdue)站台，重提2020年總統大選遭到剽竊，指控現任州長坎普未能翻轉喬州的選舉結果。

選舉專家們分析，5月24日初選結果出爐後，就能掌握川普對期中選舉的影響力；愛默蕾大學(Emory University)政治科學教授阿布瑞莫維茨(Alan Abramowitz)說：「這對川普來說是場艱困的測試，非常關鍵，因為川普在很多共和黨支持者間還是非常受歡迎，但這並不代表選民會在初選時就投給他支持的人。」

如同目前的民調顯示，儘管普度獲得川普大力加持，但坎普的支持度仍大幅領先；不過普度的發言人表示，只要愈來愈多選民得知川普為他背書，他的支持度就會開始成長。

除了普度，川普支持的候選人還包括共和黨籍國會眾議員海斯(Jody Hice)，海斯的競爭對手為喬州現任州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，而2020年拉芬斯伯格也拒絕川普推翻選舉結果的要求。