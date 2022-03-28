2020勝選關鍵票正在流失 NBC民調：拜登支持率降至新低

NBC公布最新民調結果，拜登總統的支持率降至40%新低。（路透）

國家廣播公司新聞網(NBC News)27日公布民調 顯示，拜登 的支持率降至40%新低，失去女性和非裔選民支持，70%受訪者對拜登處理俄羅斯侵犯烏克蘭的手法沒有信心，80%的人認為俄烏戰爭導致油價上漲且可能涉及核戰，超過半數的受訪者相信，美俄終將一戰。

NBC民調本月18日到22日，在拜登出訪歐洲會晤北約盟國領袖，討論俄國 侵烏議題之前進行，赫然發現拜登的支持率僅40%創新低，同比1月下滑3個百分點，不支持率則達到創新高的55%。

民調顯示，非裔選民對拜登的支持率，從1月的64%降至62%，支持拜登的女性選民則從51%減至44%，獨立選民則減少4個百分點降至32%，而拉丁裔選民對拜登的信心下滑最多，從48%降至39%。

NBC指出，拜登2020年勝選的關鍵是女性、非裔和獨立選民，如今這些選民對他失去信心，恐危及拜登連任機會。

拜登17日直呼普亭為戰犯，26日在華沙演講時又說，俄國專制政權「普亭不能繼續執政」，引起外交政策專家側目。

NBC民調顯示，71%的受訪者對拜登處理俄國侵略烏克蘭議題抱持「非常少或一點」信心，僅28%受訪者支持拜登應對烏政策。

另有大多數受訪選民認為，拜登的行為讓美國步上與俄國衝突的道路，儘管美方宣稱偏好透過外交手段降低緊張情勢。

16%受訪國民認為，美俄已在戰爭狀態，44%的人覺得「四年內可能爆發毀滅性衝突」，僅34%的受訪者認為美國不會捲入衝突。

拜登堅稱美軍不會單面對抗俄國部隊，反對在烏克蘭畫設禁飛區以避免更大規模的戰爭爆發，但高達74%的受訪者不相信拜登對美軍的說法，另有逾80%的人擔心衝突會升級為核戰。

高達83%的受訪者關切俄烏戰爭導致天然氣與石油等商品價格上漲，但僅6%人認為戰爭是導致美國通膨失控的原因，38%受訪者認為是拜登及其政策導致通膨與物價高漲。

目前距離11月期中選舉剩不到九個月，拜登的支持率下跌可能影響國會選情；NBC民調顯示，46%選民希望共和黨掌握國會，44%的人支持民主黨繼續掌權。