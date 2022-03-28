內外交困…歐洲行脫稿失言 拜登民調持續低迷

拜登總統自歐返國，低迷民調毫無起色。（歐新社）

拜登 總統26日從華沙飛回華府；Politico政治網站報導，此次歐洲行事實上對結束烏俄戰爭幾無作用，也未提振國內低迷的民調，形同內外交困，而且凸顯出等著拜登的更大挑戰，即民主體制不單能有效運作，而且還能抵擋專制政權的崛起。

拜登的歐洲行成果包括對俄羅斯 祭出更多制裁，以及擴大支持烏克蘭 ，例如宣布美國將接收10萬烏國難民，提供20億元的軍援等；而拜登及其盟友的制裁，確實也幾乎癱瘓俄國經濟，並警告中國不要步上後塵。

但是拜登的歐洲行無法向外界交代「戰爭究竟何時能夠結束」。

隨著戰事進入第二個月，俄軍陷入戰爭泥沼之深超出各界預期，並在25日宣布將戰略重點轉向親俄分離勢力主導的烏東頓巴斯(Donbas)地區，但外界仍懷疑俄軍是否真的會降低對烏克蘭的攻勢。

就在俄軍宣布轉移戰略重點的一天後，烏克蘭西部大城利維夫(Lviv)就遭到轟炸，這座城市不但與交戰區甚遠，甚至距離拜登本人所在的位置僅45哩；白宮官員指俄羅斯此舉形同是在叫板，軍事學者則認為俄軍戰術可能將轉向更長期的遠程轟炸。

甚至就算俄軍所言為真，讓戰爭以「解放烏東」作結，代表烏克蘭形同因為俄羅斯的入侵而遭到肢解，泰半江山落入俄國勢力範圍；這種結果幾乎肯定不會為歐美所接受。

拜登在華沙的講話中，「休想踏上北約哪怕只是一吋的領土」堪稱雷根以來最強勢，但是「看在上帝分上，普亭不應該繼續掌權」則是脫稿演出，反映出拜登外交及制裁的侷限：戰爭的基本局勢沒有變化，恐怕只有普亭本人，能夠決定戰爭何時結束。

拜登就烏俄戰爭的所作所為，大體上得到國內民眾的支持，包括反對派，但是這沒有提振已經低迷的民調，其處境形同內外交困。

可以說，拜登現在面臨更宏觀而且就任時始料未及的挑戰，即向全世界證明，民主體制依然能夠有效運作，而且還能抵禦專制政權的崛起；事實上，在戰爭爆發以前，拜登就曾經承諾過要證明這件事情。