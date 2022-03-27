FDA將批准第4針輝瑞、莫德納疫苗 50歲以上可打

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將於下周作出決定，批准為50歲以上人士施打第四針輝瑞及莫德納新冠疫苗。（路透）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )將於下周作出決定，批准為50歲以上人士施打第四針輝瑞(Pfizer/BioNTech)及莫德納 (Moderna mRNA)新冠疫苗 。

綜合各方消息指出，FDA有關施打第四劑新冠疫苗的決定，是繞過FDA及聯邦疾病防治中心 (CDC)的獨立科學顧問小組，即疫苗和相關生物製品諮詢委員會 (VRBPAC) ，正常來說是經委員會開會並公開審查，然後作出建議。

加州斯克里普斯轉化研究所(Scripps Translational Research Institute) 所長、心臟病專家托波爾醫生(Eric Topol)透露，委員會下次會議是在4月6日，但FDA已計畫在下周即會議前作出批准。

獲悉FDA計畫的托波爾表示，他理解因應情況變化而作此決定，他個人也贊成。新冠變種病毒Omicron的亞變異株BA.2已在歐洲地區造成一波確診潮，專家預估這樣的現象將會擴散到美國境內。

他指出，FDA 的決定是讓任何想要施打第四劑的人都可以去接種。因為甚至連聯邦衛生官員也對疫苗政策的規畫爭論不休，有些人強力支持第四劑疫苗，但也有人抱持懷疑。現在的做法是讓50歲以上的人自行選擇接種，這點雙方已達成共識。

托波爾說，以色列60歲以上人士施打第四針後，獲得長達三個月的增強保護的可靠數據，因此第四針對50歲以上人士有明顯的好處。

反對者：未看到第四劑足夠數據

但反對者之一，VRBPAC成員兼「新英格蘭醫學雜誌」主編魯賓醫生( Eric Rubin)則表示，他還未看到關於第四劑的足夠數據，除了那些已經服用藥物的人之外，難以確定其他人是否需要接種第四針。

他強調，最重要的信息，是第四針如何保護高度脆弱的人免受嚴重疾病和死亡，但目前仍沒有這方面的數據。

另一位VRBPAC 成員，費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)疫苗教育中心主任奧菲特醫生(Paul Offit)也認為，政府的行動是凌駕於科學。

第四劑疫苗的保護力究竟能維持多久，是造成該政策最主要的不確定因素；礙於可能出現下一波確診潮，即使無法預測未來的情況有多嚴重，政府仍計畫先讓較年長的民眾接種疫苗，提前預防住院和死亡率的激增。

部分公衛官員也認為，拜登政府只能提供中性的接種建議，前FDA首席科學家古德曼(Jesse L. Goodman)表示：「這是個複雜的決定，必須考量很多長遠的因素；但我認為我們也能從公眾的討論獲益，我不希望看到諮詢委員會忽略這點。」