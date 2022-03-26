大法官湯瑪斯之妻 狂傳29則訊息要白宮幕僚長推翻2020大選

國會紀錄顯示，大法官湯瑪斯的妻子維吉尼亞積極推動「不承認2020年總統大選結果」。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)引述多名消息人士報導，眾院特別委員會持續調查去年1月6日國會暴動並發現，大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)之妻維吉尼亞 ‧吉妮‧湯瑪斯(Virginia Ginni Thomas)在國會暴動前，陸續傳送29則簡訊給前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，促其推翻2020年選舉結果。

民主黨籍聯邦參議員魏登(Ron Wyden)25日呼籲大法官湯瑪斯應迴避相關案件。

根據消息人士，這些簡訊傳送時間為2020年11月至2021年1月中；最近維吉尼亞自曝，在2021年1月6日國會遭攻擊前，她在同日參加支持前總統川普 的集會，但她強調「未參與」當日事件的籌畫。

CNN和紐約時報看過這些簡訊，其中顯示維吉尼亞拜託梅杜斯，繼續努力扭轉總統選舉結果，她也用右派流行語「釋放海妖(Kraken)」，即釋出大量陰謀論，川普支持者認為這可以改變選舉結果。

白宮前幕僚長梅杜斯。（歐新社）

維吉尼亞在2020年11月10日的簡訊中寫道：「幫助這位偉大總統站穩腳步，馬克！你是領袖，陪著總統，他現在站在懸崖邊挺身捍衛美國憲法法治。多數人知道拜登和左派企圖犯下美國史上最大的搶劫案。」

維吉尼亞經常與梅杜斯聯繫，鼓勵他宣傳選民詐欺的言論、努力不讓選舉獲確認；梅杜斯也經常回應訊息，他在同日回覆上述簡訊，「我會站穩，戰到無戰可打，美國太珍貴，不容放棄，感謝妳做的一切。」

維吉尼亞11月底對扭轉選舉結果的進展更顯挫敗，「我不懂美國人為何要吞下這麼明顯的詐欺。」國會暴動四天後，她在訊息中表示，她很氣惱當時的副總統潘斯(Mike Pence)不阻止確認選舉結果，讓她覺得美國要亡國了。

眾院特別委員會發出傳票，梅杜斯交出約9000頁與調查相關的文件後便拒絕配合調查，這些資料反映出梅杜斯與共和黨政治人物的互動。這些簡訊內容只是一小部分，未必代表梅杜斯和維吉尼亞那段時間的完整通訊。

維吉尼亞積極參與政治，但她強調，她很謹慎遠離其丈夫的大法官工作。

民主黨參議員 籲湯瑪斯迴避相關案件

儘管如此，魏登25日呼籲，湯瑪斯應迴避有關國會暴動的案件，如果川普再次參選，湯瑪斯也該迴避2024年選舉相關案件；魏登說，看過這些報導後，「湯瑪斯在高院的舉止看起來日益腐敗。」