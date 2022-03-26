民主黨團結 傑克森大法官任命案可望過關

民主黨國會參議員曼欽表態支持大法官提名人傑克森，使她的任命案過關機會大增。圖為傑克森(前左)走到曼欽的辦公室。(美聯社)

最高法院大法官 被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命案將進入表決，美聯社報導分析，目前狀況看來，傑克森獲得民主黨 籍參議員一致支持，共和黨陣營投票動態則難以捉摸。

中間派關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)25日宣布，將為傑克森出任大法官投下同意票。

曼欽表達支持傑克森之後，傑克森在全體民主黨籍參議員支持下，可望順利成為美國史上第一位非裔女性大法官，但民主黨希望共和黨也能支持傑克森，最後結果則可能不如預期。

對於拜登政府先前推出多項國內重大施政法案，曼欽經常在表決時與民主黨公開唱反調。不過，曼欽對於拜登提名的聯邦法院法官人選，到目前為止則不曾投下反對票。

民主黨國會參議員曼欽表態支持大法官提名人傑克森，使她的任命案過關機會大增。(路透)

曼欽25日發表聲明表示：「我有信心，傑克森法官非常有資格，而且也具備出任最高法院大法官的性格條件。」

曼欽的表態代表傑克森可望得到50位民主黨籍參議員一致投下贊成票。亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)是民主黨中間派另一位關鍵人物，經常與曼欽聯手杯葛重大法案，但她對於拜登提名的所有聯邦法院法官，到目前為止也不曾反對。

麥康諾：不會支持傑克森出任大法官

傑克森在參院司法委員會為期四天的任命聽證會於24日結束。聽證會結束後的幾個小時，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)24日便在參院議場的演說中表示「無法支持，也不會支持」傑克森出任最高法院大法官。

共和黨籍國會參院少數黨領袖麥康諾(左)表示，他不會支持傑克森(右)出任大法官。(路透)

麥康諾說，傑克森過去對犯罪被告從輕量刑的紀錄令人憂心。

即使共和黨50位參議員全部反對，兼任參院議長的副總統賀錦麗握有的一票，可以打破僵局，讓傑克森任命案過關。