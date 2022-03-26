最高法院「墮胎權」裁決 將左右期中選舉
俄烏戰爭、大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命聽證會是近日受到最多矚目政治議題，事件發展牽動拜登執政是否順利。有線電視新聞網(CNN)分析，今年即將登場的期中選舉，另一項議題正在檯面下持續發酵，關係著未來政治氛圍是否改變，這項影響重大的潛在關鍵因素就是墮胎權。
俗稱「心跳法」的德州參議會第八號法案(Senate Bill 8，SB8)對婦女墮胎權嚴格限縮，挨告結果卻在最高法院挺過挑戰。密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎的州法同樣引發訴訟，官司已一路打到最高法院，口頭辯論已於去年12月結束。
報導指出，另外四州本周紛紛對墮胎權祭出限制：愛達荷州禁止妊娠6周以上墮胎，奧克拉荷馬州州議會通過限縮墮胎法案，亞利桑納州禁止妊娠15周以上墮胎法案在州議會通過後已送交州長簽署，南達科他州則對婦女取得墮胎藥丸嚴格限制。
相對的，在政治光譜的另一端，科羅拉多州議員本周則送交確保婦女墮胎權益的法案給民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)。
報導分析，過去幾年選舉當中，墮胎權的相關政治話題並非選戰主軸，但如果最高法院對墮胎權指標判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)做出大幅更動，墮胎議便可能成為全國焦點話題，政治影響也將因此變得複雜。
最高法院對於密西西比州墮胎訴訟的裁決可望於今夏出爐，時間點剛好是期中選舉選戰即將開跑之際。如果「羅訴韋德案」被推翻，改由各州自行訂定墮胎法規，墮胎權將成為選民關注的頭號話題，民主黨選情可能因此得到加分。CNN日前公布民調顯示，69%受訪民眾說，不希望看到「羅訴韋德案」被最高法院完全推翻。
報導指出，對共和黨陣營來說，操作墮胎權議題剛好是把民主黨人士與走極端畫上等號的機會，透過限縮墮胎權也能進一步爭取共和黨基本盤支持。
上一則
拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變
下一則
FB留言