最高法院「墮胎權」裁決 將左右期中選舉

圖為愛達荷州支持婦女墮胎權的民眾19日在州議會大廈前抗議，愛達荷州政府23日頒布禁止妊娠六周以上墮胎的法令。(美聯社)

俄烏戰爭、大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命聽證會是近日受到最多矚目政治議題，事件發展牽動拜登執政是否順利。有線電視新聞網(CNN)分析，今年即將登場的期中選舉 ，另一項議題正在檯面下持續發酵，關係著未來政治氛圍是否改變，這項影響重大的潛在關鍵因素就是墮胎 權。

俗稱「心跳法」的德州參議會第八號法案(Senate Bill 8，SB8)對婦女墮胎權嚴格限縮，挨告結果卻在最高法院挺過挑戰。密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎的州法同樣引發訴訟，官司已一路打到最高法院，口頭辯論已於去年12月結束。

報導指出，另外四州本周紛紛對墮胎權祭出限制：愛達荷州禁止妊娠6周以上墮胎，奧克拉荷馬州州議會通過限縮墮胎法案，亞利桑納州禁止妊娠15周以上墮胎法案在州議會通過後已送交州長簽署，南達科他州則對婦女取得墮胎藥丸嚴格限制。

相對的，在政治光譜的另一端，科羅拉多州議員本周則送交確保婦女墮胎權益的法案給民主黨 籍州長波利斯(Jared Polis)。

報導分析，過去幾年選舉當中，墮胎權的相關政治話題並非選戰主軸，但如果最高法院對墮胎權指標判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)做出大幅更動，墮胎議便可能成為全國焦點話題，政治影響也將因此變得複雜。

最高法院對於密西西比州墮胎訴訟的裁決可望於今夏出爐，時間點剛好是期中選舉選戰即將開跑之際。如果「羅訴韋德案」被推翻，改由各州自行訂定墮胎法規，墮胎權將成為選民關注的頭號話題，民主黨選情可能因此得到加分。CNN日前公布民調顯示，69%受訪民眾說，不希望看到「羅訴韋德案」被最高法院完全推翻。

報導指出，對共和黨陣營來說，操作墮胎權議題剛好是把民主黨人士與走極端畫上等號的機會，透過限縮墮胎權也能進一步爭取共和黨基本盤支持。