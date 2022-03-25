美國3/4郡 去年人口「死亡高於出生」百年罕見

根據人口普查局，從2020年7月至2021年7月，洛杉磯等大城共流失逾70萬人；圖為洛杉磯警察騎馬在好萊塢大道巡邏。（Getty Images）

根據人口普查 局數據顯示，全國許多大城市和活力城市的人口流失，抵消掉部分城市快速成長的人口；新冠疫情 等趨勢也造成全美近四分之三的郡去年死亡大於出生人口，這種情況百年未見，2021年也因此成為美國史上人口成長最慢的一年。

紐約時報報導，雖然全國部分區域人口快速成長，但這些地區增加的人口，幾乎被紐約、洛杉磯、舊金山 等大都會區去年巨幅流失的人口給抵消。

紐時指出，新冠肺炎是一部分原因，因為許多人染疫病逝，還有許多人離開大城市到小城鎮；不過專家表示，住房成本飆升也是人口流失的成因，另一部分是美國人口統計學早在疫情之前就持續變化，例如出生率穩定下降和移民率驟減。

根據人口普查局，從2020年7月至2021年7月，紐約、洛杉磯、芝加哥和舊金山共流失逾70萬人；鳳凰城、休士頓、達拉斯、 奧斯汀和亞特蘭大則增加逾30萬名居民，愛達荷州波夕(Boise)和南卡羅來納州麥特灘(Myrtle Beach)等部分鄉村和小城市也有巨幅人口成長。

但紐時指出，去年成長最快的十個郡佔全國近80%的人口總成長，這可證明並非這些地方人口成長不夠快速，而是全國其他地方人口成長不夠多。人口普查局先前稱，2021年是史上年度人口成長最慢的一年，全國人口僅增加0.1%。

疫情也提高死亡率，根據人口普查局數據，2021年全國僅有828個郡的出生人口大於死亡人口，十年前則逾1900個郡是如此。

華盛頓郵報報導，換言之，全美近四分之三、2300個郡的死亡人口大於出生人口，新罕布夏大學人口統計學家詹森(Kenneth Johnson)表示：「這種情況在美國史上從未聽過。」

詹森指出，新冠肺炎和其他限制人口成長的趨勢形成「完美風暴」，這得至少回推到1918年流感大流行時才可見到類似情況。

遠距工作崛起，勞工大可不必守在昂貴城市，另外生育率低反映千禧世代重視教育與工作，延後結婚與育兒，且經濟尚難立足。

雖然人口普查局數據不漂亮，許多大城市仍樂觀看待人口成長；截至2021年6月的過去一年，紐約市流失逾30萬名居民，不過當局認為，這些模式很可能已在2021年下半年緩解或扭轉，但人口普查局並未列入這些數據。