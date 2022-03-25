我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

美國3/4郡 去年人口「死亡高於出生」百年罕見

編譯郭宣含／綜合24日電 
根據人口普查局，從2020年7月至2021年7月，洛杉磯等大城共流失逾70萬人；圖為洛杉磯警察騎馬在好萊塢大道巡邏。（Getty Images）
根據人口普查局，從2020年7月至2021年7月，洛杉磯等大城共流失逾70萬人；圖為洛杉磯警察騎馬在好萊塢大道巡邏。（Getty Images）

根據人口普查局數據顯示，全國許多大城市和活力城市的人口流失，抵消掉部分城市快速成長的人口；新冠疫情等趨勢也造成全美近四分之三的郡去年死亡大於出生人口，這種情況百年未見，2021年也因此成為美國史上人口成長最慢的一年。

紐約時報報導，雖然全國部分區域人口快速成長，但這些地區增加的人口，幾乎被紐約、洛杉磯、舊金山等大都會區去年巨幅流失的人口給抵消。

紐時指出，新冠肺炎是一部分原因，因為許多人染疫病逝，還有許多人離開大城市到小城鎮；不過專家表示，住房成本飆升也是人口流失的成因，另一部分是美國人口統計學早在疫情之前就持續變化，例如出生率穩定下降和移民率驟減。

根據人口普查局，從2020年7月至2021年7月，紐約、洛杉磯、芝加哥和舊金山共流失逾70萬人；鳳凰城、休士頓、達拉斯、 奧斯汀和亞特蘭大則增加逾30萬名居民，愛達荷州波夕(Boise)和南卡羅來納州麥特灘(Myrtle Beach)等部分鄉村和小城市也有巨幅人口成長。

但紐時指出，去年成長最快的十個郡佔全國近80%的人口總成長，這可證明並非這些地方人口成長不夠快速，而是全國其他地方人口成長不夠多。人口普查局先前稱，2021年是史上年度人口成長最慢的一年，全國人口僅增加0.1%。

疫情也提高死亡率，根據人口普查局數據，2021年全國僅有828個郡的出生人口大於死亡人口，十年前則逾1900個郡是如此。

華盛頓郵報報導，換言之，全美近四分之三、2300個郡的死亡人口大於出生人口，新罕布夏大學人口統計學家詹森(Kenneth Johnson)表示：「這種情況在美國史上從未聽過。」 

詹森指出，新冠肺炎和其他限制人口成長的趨勢形成「完美風暴」，這得至少回推到1918年流感大流行時才可見到類似情況。

遠距工作崛起，勞工大可不必守在昂貴城市，另外生育率低反映千禧世代重視教育與工作，延後結婚與育兒，且經濟尚難立足。

雖然人口普查局數據不漂亮，許多大城市仍樂觀看待人口成長；截至2021年6月的過去一年，紐約市流失逾30萬名居民，不過當局認為，這些模式很可能已在2021年下半年緩解或扭轉，但人口普查局並未列入這些數據。

人口普查 疫情 舊金山

上一則

烏克蘭「智退俄軍」收復馬卡里夫？原來是大內宣

下一則

拜登：美國將接收10萬烏克蘭難民 追加10億援助

延伸閱讀

聯合國：430萬烏克蘭兒童因戰亂流離失所

聯合國：430萬烏克蘭兒童因戰亂流離失所
紐約市人口過去10年亞裔成長最快 中國占新移民數量第2

紐約市人口過去10年亞裔成長最快 中國占新移民數量第2
美國勞動市場火熱 初申失業給付創逾半世紀新低

美國勞動市場火熱 初申失業給付創逾半世紀新低
中352種商品 美延長關稅豁免到今年12月31日

中352種商品 美延長關稅豁免到今年12月31日

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻