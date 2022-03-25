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3成美國工人時薪低於15元 女性領的比白男少

編譯盧炯燊／綜合24日電
最新研究報告指出，美國31.9%工人時薪低於15元。（本報資料照片）
最新研究報告指出，美國31.9%工人時薪低於15元。（本報資料照片）

樂施會(Oxfam)發表最新研究報告指出，美國31.9%工人時薪低於15元，女性、非裔及西語裔工人的時薪也低於男性白人。

這份於3月21日發表的報告發現，以性別來看，全美範圍內，40%的職業女性時薪不到15元，男性則為25%。若以種族比較，26%白人時薪低於15元，西語裔及非裔工人的比率，分別為46%及47%。

報告特別指出，女性有色人種更處於最弱勢，超過一半時薪低於15元。

地域不同也造成時薪高低不同，這很大取決於州一級的勞動法。目前各個司法管轄區裡，只有華盛頓特區規定的最低時薪為10.50元(還要在今年夏天才正式實施)，其餘的都在10元以下。

因此樂施會的報告也發現，華盛頓特區的情況最好，只有9%的勞動大軍收入低於15元，其中包括13%非裔工人及15%西語裔工人。12%女性時薪低於15 元，17%有色人種女性的工資低於這個基準。另外華盛頓州及加州是之後的第二及第三較佳。

密西西比州由於只實行聯邦時薪7.25元規定，因此在所有工資不平等類別中，也排在倒數第二位，只比美國海外領地波多黎各較好些。

樂施會報告指出，密西西比州幾乎所有工人的時薪均低於15元，55%女性工人收入較低，63%非裔及70%有色人種女性職也是如此。59%的西語裔工人時薪不到15元。

就絕對值而言，德州有近570萬工人低於15元基準，佛州有近450萬工人也不到15元。

樂施會的報告裡，支持維州民主黨籍國會眾議員斯科特(Bobby Scott)去年提出的「提高工資法」(Raise the Wage Act)，要求提高聯邦最低工資。法案目前在眾議院獲201名民主黨人支持。

樂施會的報告還反駁了最低工資可讓青少年獲得在職培訓的說法，報告指薪低於15元的工人，89%是20歲以下，而55歲以上者只有19%低於15元，因此是無形中剝削青少年。

另外，單身在職父母裡，有57%即1120萬人，時薪也在15元以下。

非裔 民主黨 密西西比州

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