勞動市場熱絡…初申失業金人數 半世紀來最低

美國上周初次申請失業金者創半世紀以來新低。圖為佛州邁阿密花園一名求職者與雇人單位代表交談。（美聯社）

美國上周初次申請失業金 者創半世紀以來新低，聯邦勞工部 24日公布，上周初次申請失業者周減2萬8000人至18萬7000人，持續申請人數也減少；這些數據反映勞動市場熱絡，雇主得積極聘人和留人。

勞工部24日表示，截至19日當周，全美初次請領失業金人數經季節調整後減少2萬8000人至18萬7000人；這比去年12月的數據稍低，並創下1969年、睽違52年以來的新低。四周平均初次請領失業金人數的波動較少，減少1萬1500人至21萬1750人。

華爾街日報(WSJ)報導，持續申請失業金者則從5日當周142萬人，減少至12日當周135萬人，這是1970年1月以來最低數據，當時勞動人口約為現在的一半。

初次申請失業金人數之低，民主黨國會眾議員劉雲平(Ted Lieu，加州)表示，上回看到這麼低的數據是美國人登陸月球那年；拜爾(Don Beyer，維吉尼亞州)則表示，當時「披頭四」(The Beatles)還未解散。

美國兩年前因新冠疫情 封鎖時，單周初次申請失業金者飆升至600萬人，但在聯邦政府推出大規模刺激計畫後，經濟強勢恢復，令許多分析師感到驚訝。

牛津經濟學研究所(Oxford Economics)美國首席經濟學者南西．豪頓(Nancy Vanden Houten)表示：「這反映出勞動市場有多緊俏，雇主得努力聘人和挽留人才，並將裁員人數降到最低。」

勞工部指出，雖然經濟迅速復甦，但跟疫情前相比，2月勞動市場仍少約50萬人；雇主難以填補空缺，美國雇主1月開出近1130萬個職缺，稍低於去年12月創新高的1140萬個職缺量。

聯邦政府3月初宣布，雇主2月新增67萬8000個職缺，這是去年7月以來單月最大增幅，不過美國2月僅有約630萬失業人口。失業率從1月4%降至2月3.8%，寫下疫情爆發兩年多來的最低數據。

與此同時，新冠疫情新增病例下滑，可望讓更多人投入勞動市場。根據人口普查局數據，3月初約有280萬人因染疫或照顧新冠病患而未工作，低於1月底和2月初780萬人的數據；害怕染疫而不願工作的人數則從300萬人降至230萬人。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)3月中表示：「勞動市場非常、非常緊縮，緊縮到不健康的程度。」聯準會16日升息0.25%，預計年底前升至2.5%以遏止通膨，他認為政府能同時升息並維持活躍的勞動市場。