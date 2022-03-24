終結房屋鑑價種族歧視 聯邦祭革新法規等21措施

曼哈頓北區種族多元，房屋鑑價過程出現的種族歧視，政府將推出包括21項措施解決。（Getty Images）

副總統賀錦麗23日宣布，針對房屋鑑價過程出現的種族歧視 將獲終結，政府將推出包括21項措施的計畫；美聯社報導指出，體制化財富不均已存在很久，這項改革是聯邦政府 希望根除問題的方案之一。

這項改革計畫目標在於加強監督及究責，具體項目包括提出立法草案，革新房屋鑑價產業的管理法規架構。消費者購屋申請房貸時，房屋價值須經過房屋鑑價師(appraisers)估價後確認。

賀錦麗在白宮 發表聲明指出，非洲裔與拉丁裔民眾申請房貸時常常必須付擔較高費用，售屋時賣價卻相對較差，申請房屋淨值信貸額度時則遇到較多困難。她說：「我們政府會持續努力，確保我們國家裡所有屋主及購屋民眾，都受到公平對待。」

包括房屋貸款抵押公司房「地美」(Freddie Mac)2021年9月公布的分析研究在內，已有多項報告指出，房屋鑑價師為非洲裔或西語裔社區的房子鑑價時，房價常常遭到低報。房屋鑑價過程的種族歧視，使得族裔財富不均問題擴大，弱勢族群背景出身的民眾希望在經濟位階爭取更上一層樓的發展，困難重重。

舉例來說，印第安納波里斯(Indianapolis)就有一名非洲裔女屋主發現，申請房屋鑑價時拒絕透過族裔背景，鑑價師前來估價時則把所有家人照片及非洲裔藝術品收起，讓房子鑑價價格從12萬5000元增加到25萬9000元。

根據聯邦政府規畫，聯邦住房與城市發展部及消費者金融保護局(CFPB)的投訴熱線都將擴大規模。政府也將推出避免鑑價偏見的講習課程，並確保房屋鑑價時使用的電腦系統並不會深化族裔偏見。

白宮發表聲明指出，希望提升房屋鑑價師的專業度，也讓鑑價師的組成能夠反映當地社區。根據勞工統計局統計，全美房屋鑑價師當中將近97%為白人，使得這個職業在全美各行各業當中，族裔多元化的情形排在最後幾名。