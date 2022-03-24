「聯邦學貸凍結」5月到期 議員籲6度延長

一群示威者在華府呼籲取消學貸，聯邦學貸「凍結令」5月截止，民主黨籍國會議員希望第六度延期償還。（Getty Images）

美國發生新冠疫情 後，政府宣布凍結聯邦學貸償還，共計3700萬借款人得以省下1950億元學貸款 項。紐約聯邦準備銀行最新公布研究報告指出，一旦延期償付令解除，許多借款人恐將無力還款手邊債務。

國會2020年3月通過緊急立法之後，借款人並不需要繳交聯邦直接學貸計畫(direct federal student loans)償還款項，這些學貸計畫的利率也調降為零。聯邦學貸凍結令後來被延長至今年5月1日截止，若有需要仍可繼續延長。

紐約聯邦準備銀行在研究報告中指出，申請某些私人形式聯邦學貸的借款人，疫情期間償還款項並未獲得凍結，或者銀行只凍結短暫期間，這些借款人在非學貸、非房貸方面的債務，貸款拖欠率從2020年底以來，均比聯邦學貸償還獲得凍結的借款人，高出大約33%。

研究報告寫道，即使聯邦學貸疫情期間獲得償還凍結的借款人，一旦凍結期限截止，恐怕也將面臨無力償還手邊債務的困境。

紐約聯邦準備銀行研究人員指出：「我們認為，一旦凍結期限結束，聯邦直接學貸計畫借款人可能貸款拖欠問題大增，學貸與其他貸款都包括在內。」

華爾街日報分析，拜登 政府正在考慮總計大約1.6兆元聯邦學貸，下一步應該何去何從。拜登政府目前面臨來自民主黨籍國會議員及許多民主黨支持者壓力，希望將5月1日到期的凍結期限繼續延長。

如果拜登政府同意延長凍結期限，將是這項計畫推出以來第六度延長，也將是拜登上台之後第四次延長期限。

報導指出，包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內等國會議員，還希望拜登政府能進一步推出計畫，為聯邦貸款借款人每人豁免數萬元學貸，但拜登對此提議並不太願意接受。

參院健康，教育，勞工和退休金委員會主席莫瑞(Patty Murray)便積極推動凍結聯邦學貸償還到明年，好讓行政部門有更多時間研議學貸還款計畫的整體改革。