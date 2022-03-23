我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

737墜機、787夢幻機延交…波音再陷危機

編譯中心、記者周志豪／綜合報導
美國飛機製造商波音公司7日表示，已暫停自俄羅斯購入鈦。(路透資料照片)
美國飛機製造商波音公司7日表示，已暫停自俄羅斯購入鈦。(路透資料照片)

中國東方航空一架波音737-800NG客機失事墜毀廣西，讓美國飛機製造商波音再度陷入危機，遭監管機關重新審查的可能性大增。

紐約時報報導，美國國家運輸安全委員會正協助中方調查這起墜機事件。調查人員可能需要數周甚至數月，才能釐清墜機原因，接踵而來的調查恐讓波音面臨沉重壓力。波音最近才剛走出737Max客機近年惹出的麻煩，而787夢幻客機的生產與交機長期以來都有延誤狀況。

最近幾十年來，數以千計737-800NG客機安全穿梭世界各地，許多產業分析師和專家不願妄下結論，稱這起墜機事件是機體設計缺陷。

去年波音飛機淨訂單達535架，是2018年來銷售成績最好的一年。但波音遭遇挫折不斷，包括在2021年最後三個月，因787客機延誤交機而產生的35億美元費用，讓這一季虧損達42億美元。此外，波音也必須面對整個航空業因新冠疫情出現放緩的情況，航空公司紛紛削減採購新飛機計畫。

波音近期碰上的麻煩始於737Max，先是一架737Max客機2018年底在印尼墜毀，2019年3月又有一架同型機在衣索比亞失事，讓波音飽受批評，737Max在全球遭禁飛。

這兩起空難引來監管機關責難、多起訴訟和高額罰款，讓波音被迫尋求和解也丟了許多訂單。美國2020年底允許737Max復飛，但要求波音對飛機做出一些改進。

中國原本打算未來幾個月讓737Max復飛，但業界分析師認為，這次墜機事件可能讓中國官員對是否讓737Max復飛產生疑慮。

與此同時，傳出台灣空軍一號也為同一機型，飛安受到關注。台國防部副部長柏鴻輝昨受訪表示，台空軍在所有的機隊維護上都照既定計畫維護，飛安上沒有什麼顧慮。柏鴻輝說，像這樣重大意外，波音公司一定會有一個技術通報給全世界做參考，會掌握相關訊息確實維護飛行安全。

墜機 分析師 紐約時報

上一則

澤倫斯基橄欖綠T恤 成愛國象徵「穿衣哲學」奠歷史地位

下一則

航空專家：東航飛機直墜時頭下尾上「數據極不正常」

延伸閱讀

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速
東航MU5735墜毀逾24小時 仍有五大謎團待解

東航MU5735墜毀逾24小時 仍有五大謎團待解
東航墜機 132人生死不明…中國12年來首次嚴重空難

東航墜機 132人生死不明…中國12年來首次嚴重空難
東航近20年來最致命空難 中國1億小時安全飛行紀錄止步

東航近20年來最致命空難 中國1億小時安全飛行紀錄止步

熱門新聞

參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速