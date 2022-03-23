737墜機、787夢幻機延交…波音再陷危機

美國飛機製造商波音公司7日表示，已暫停自俄羅斯購入鈦。(路透資料照片)

中國東方航空一架波音737-800NG客機失事墜毀廣西，讓美國飛機製造商波音再度陷入危機，遭監管機關重新審查的可能性大增。

紐約時報 報導，美國國家運輸安全委員會正協助中方調查這起墜機 事件。調查人員可能需要數周甚至數月，才能釐清墜機原因，接踵而來的調查恐讓波音面臨沉重壓力。波音最近才剛走出737Max客機近年惹出的麻煩，而787夢幻客機的生產與交機長期以來都有延誤狀況。

最近幾十年來，數以千計737-800NG客機安全穿梭世界各地，許多產業分析師 和專家不願妄下結論，稱這起墜機事件是機體設計缺陷。

去年波音飛機淨訂單達535架，是2018年來銷售成績最好的一年。但波音遭遇挫折不斷，包括在2021年最後三個月，因787客機延誤交機而產生的35億美元費用，讓這一季虧損達42億美元。此外，波音也必須面對整個航空業因新冠疫情出現放緩的情況，航空公司紛紛削減採購新飛機計畫。

波音近期碰上的麻煩始於737Max，先是一架737Max客機2018年底在印尼墜毀，2019年3月又有一架同型機在衣索比亞失事，讓波音飽受批評，737Max在全球遭禁飛。

這兩起空難引來監管機關責難、多起訴訟和高額罰款，讓波音被迫尋求和解也丟了許多訂單。美國2020年底允許737Max復飛，但要求波音對飛機做出一些改進。

中國原本打算未來幾個月讓737Max復飛，但業界分析師認為，這次墜機事件可能讓中國官員對是否讓737Max復飛產生疑慮。

與此同時，傳出台灣空軍一號也為同一機型，飛安受到關注。台國防部副部長柏鴻輝昨受訪表示，台空軍在所有的機隊維護上都照既定計畫維護，飛安上沒有什麼顧慮。柏鴻輝說，像這樣重大意外，波音公司一定會有一個技術通報給全世界做參考，會掌握相關訊息確實維護飛行安全。