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東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

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東航空難未尋獲倖存者、黑盒子 僅找到機骸、旅客物品

記者賴錦宏林汪靜／綜合報導
搜救人員在東航客機墜毀事故現場，全力搜尋黑盒子。（新華社）
搜救人員在東航客機墜毀事故現場，全力搜尋黑盒子。（新華社）

中國東方航空一架搭載132人的波音737客機，前天在廣西梧州附近墜毀。中國官方在當地21日晚通報，經30個小時搜尋未發現機上倖存人員，俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器，也尚未尋獲。

國務院副總理劉鶴 抵事故現場

中國國務院副總理劉鶴和國務委員王勇22日凌晨抵達事故現場，指導救援、善後處置及調查事故原因等工作。

救援人員持續在東航墜機現場搜救，但因天候不佳及當地山路難行，進展有限。稍早，在墜機搜救核心區域，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身分證、銀行提款卡等隨身物品。

搜救隊伍目前未報告發現倖存者，中國公安部門已封鎖管控現場。中國國台辦證實，機上沒有台灣旅客。

中國官方就東航客機墜毀事件召開記者會，指當前掌握的資訊還無法對事故原因有清晰的判斷，重點仍在搜尋飛行記錄器。

國務院副總理劉鶴（前排右二）和國務委員王勇率有關部門負責同志22日淩晨抵達廣西梧...
國務院副總理劉鶴（前排右二）和國務委員王勇率有關部門負責同志22日淩晨抵達廣西梧州，指導空難現場救援、善後處置及事故原因調查工作。（新華社）

中國民航局安全室主任朱濤指出，飛機損毀嚴重，調查難度很大。他說，將全力以赴搜集各方證據，主要著重搜尋黑盒子，並綜合飛行、維修、空管、氣象、飛機設計製造等逐項深入調查，查明事故原因。

東航MU5735航班於21日13時16分從昆明起飛，14時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區；14時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆；14時23分飛機雷達訊號消失，之後經過核對，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。

中國澎湃新聞表示，墜機事故仍有五大疑點：從失聯到墜毀，發生了什麼？為何還沒發現失聯人員？有沒有遭遇極端天氣？為什麼急速驟降，最後垂直墜落？飛機本身有沒有問題？

來源：中国新闻网

東航雲南有限公司董事長孫世英表示，機上共有中國旅客123名，無外籍旅客；機組人員九名（飛行員三名，空服員五名，飛行安全員一名）。東航已與123名乘客的家屬取得聯繫，並展開家屬援助等工作。

孫世英強調，事故飛機是2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計1萬8239小時。起飛前符合適航要求，機上機組九名，健康狀況良好。

東航 墜機 國務院

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