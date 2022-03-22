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撐住車諾比核電廠 64人煎熬600小時終獲喘息

編譯洪毅／綜合21日電
烏克蘭車諾比核電廠遭俄軍占領，員工為維持核電廠運作及安全可謂身心俱疲。（路透）
烏克蘭車諾比核電廠遭俄軍占領，員工為維持核電廠運作及安全可謂身心俱疲。（路透）

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，當天即占領車諾比核電廠，讓電廠員工形同受困孤島，為維持核電廠運作及安全可謂身心俱疲；在煎熬600小時後，終於有64名員工得以輪調，獲得喘息機會。

車諾比核電廠因1986年的爆炸事故聞名，但是爆炸只發生在四號機組，其餘一號至三號機組仍持續運作數年，直到2000年後開始步入除役階段。

國際原子能總署(IAEA)表示，但是自俄軍入侵前夕，即2月23日以後，在核電廠內的員工就再也無法輪調；俄軍占領後，這些員工形同人質，得在俄軍監視下維護核電廠安全，備受煎熬、身心俱疲。

俄入侵烏克蘭當天即占領車諾比核電廠，電廠員工在煎熬600小時後，終有64名員工得...
俄入侵烏克蘭當天即占領車諾比核電廠，電廠員工在煎熬600小時後，終有64名員工得以輪調，獲得喘息。圖為核電廠內部。（路透）

通過協調46名烏克蘭國家核電公司(Energoatom)志願進入核電廠後，現在這64名員工終於可以離開電廠輪調休息；一名員工離開電廠後表示，當時他在廠內「無時無刻都在值班，無法知曉何時才能回家與家人團聚」。

但是車諾比核電廠遭占領當下，廠內仍有210名員工；64名員工的優先撤離係以身體狀況為考量，例如有痼疾而需要服藥者；其他如保健室人員、或是高階主管等，目前仍無法找到可取代人選，因此仍得留在核電廠內執勤。

儘管核電廠內飲食供給無虞，不過IAEA基於核能安全考量，最近幾周以來一直呼籲讓電廠員工有機會輪調休息；本月13日時，IAEA表示因為電廠員工「身心俱疲」，已無法維持電廠養護。

根據IAEA說法，車諾比核電廠員工不但因為俄軍占領而無法論調，與外界通訊還受限，只能透過電郵聯繫；3月初電廠還傳出斷電，必須以柴油發電機及備用電源維持電廠運轉，幸好幾天之後終於恢復供電。

64名員工終於得以輪調後，IAEA署長葛羅西(Rafael Mariano Grossi)表示，這些員工「在極端艱困的環境下」做好份內工作，值得外界「最高的敬意」。

占領車諾比核電廠的俄軍近日承諾，會讓廠內員工每三天才輪值一次，但是烏克蘭當局對此承諾是否會履行表示懷疑。

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