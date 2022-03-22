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美國驕傲日 傑克森歷史性聽證會首日4亮點

編譯郭宣含／綜合21日電
聯邦最高法院大法官被提名人傑克森21日在國會任命聽證會上宣誓，她如順利出任，將捍衛美國憲法與民主。（Getty Images）
聯邦最高法院大法官被提名人傑克森21日在國會任命聽證會上宣誓，她如順利出任，將捍衛美國憲法與民主。（Getty Images）

最高法院大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)21日現身參院司法委員會的大法官確認聽證會，美聯社整理出首日聽證會的四大要點。

創造歷史：美國花了233年

參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin，伊利諾州)在這場歷史性的聽證會開場表示：「今天是美國驕傲日。」

最高法院曾一度支持美國種族隔離，美國花了233年才達到當前成就：首位非裔女性獲提名為最高法院大法官。

傑克森翻開歷史新扉頁之際，她的經歷也令人想起昔日開創時期的歷史。

聯邦最高法院大法官被提名人傑克森（遠方穿紫衣者）21日在國會任命聽證會上宣誓，她...
聯邦最高法院大法官被提名人傑克森（遠方穿紫衣者）21日在國會任命聽證會上宣誓，她如順利出任，將捍衛美國憲法與民主。（Getty Images）

共和黨參議員批評她過去對犯罪看法太過軟弱，有如1967年南方參議員處理種族與犯罪的態度，當時舉國暴動，非裔民權律師馬歇爾(Thurgood Marshall)獲前總統詹森(Lyndon Johnson)提名為首位非裔大法官。

傑克森將成為最高法院首位具聯邦公設律師經驗的人，就像是馬歇爾曾為民權律師，奔波全國捍衛遭誣告非裔的權利。

卡瓦諾聽證鬧劇不會重演

聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)堅定指出，共和黨不會讓接下來為期一周的聽證會，演變成2018年卡瓦諾(Brett Kavanaugh)大法官提名聽證會的「奇觀」；當時爆發卡瓦諾高中性侵害他人的指控，但遭卡瓦諾否認。

雖然有共和黨人的承諾，但他們仍不斷重提卡瓦諾聽證會。

「這場聽證會不會淪為政治馬戲團。」黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)保證：「沒人會質詢你青少年時期的約會習慣，也沒人會裝腔作勢提問。」

共和黨人選票無法撼動傑克森的提名確認，但至少可以提醒選民昔日聽證會的情況，許多人認為這能讓民主黨在今年選舉輸掉參院。

民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)21日告訴傑克森：「聽證會理當問有關你的問題，不該牽扯到民主黨。」

種族議題成焦點

聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅萊納州)在聽證會開場時指出，他認為「最高法院看起來應該像美國」，他不會避問難纏問題，如果說「我們問很硬的問題，就會被當成種族主義者，門都沒有。」

不過共和黨列坐都是白人，而且以男性為主，他們批評傑克森的經歷，並要求她更詳細說明她的司法哲學。克魯茲表示：「這與種族無關。」

德賓則在開場時提醒參議員，傑克森並非歷史中面臨此情境的唯一一人，「我們面對憲法責任，予以意見和同意時，得想想歷史會如何評斷每一名參議員。」

參議員質詢勢必受檢視

雖然聽證會是傑克森接受質詢，但在這場歷史提名聽證會中，參議員的應對方式也備受關注，尤其是可能在2024年競選總統者。

共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)在聽證會前，質疑傑克森判兒童色情被告的刑期輕於預期；事實檢核者指出，霍利故意挑選這些案件，但其實多起案件中的檢察官也要求低於聯邦判刑指南的判刑。

葛拉斯理表示，有些人指控共和黨故意針對傑克森的部分案件，「別擔心，我們也會談論其他議題。」

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