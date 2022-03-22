大法官被提名人傑克森：繼承布萊爾精神 捍衛憲法

聯邦最高法院大法官被提名人傑克森國會任命聽證會登場。傑克森說，若順利出任大法官，她將繼承布萊爾的精神。（Getty Images）

聯邦最高法院大法官 被提名 人凱坦吉‧傑克森（Ketanji Brown Jackson）21日在國會任命聽證會上表示，若順利出任，她將捍衛美國憲法與民主，並繼承即將退休的自由派大法官布萊爾的精神。

大法官布萊爾（Stephen Breyer）1月宣布將在今年夏天退休，拜登總統上月25日提名51歲的華盛頓特區巡迴上訴法院法官傑克森接替布萊爾遺缺；若傑克森通過參院 任命，將成為美國司法史上首位非裔女性大法官。

聯邦參院司法委員會21日起連續四天舉行任命聽證會。

委員會主席德賓（Richard Durbin）表示，美國從未有過非裔女性大法官，最高法院的組成從未真正反映過這個國家；通過傑克森的加入，相信最高法院所扮演的角色和所做的決定，將更容易受到美國人民的理解。

聯邦最高法院大法官被提名人傑克森21日在國會任命聽證會上宣誓，她如順利出任，將捍衛美國憲法與民主。（美聯社）

傑克森在聽完22名參議員、近四小時的開場白後，接著發表聲明；她談到自己的成長經歷，感謝家人與朋友，並說明自己在擔任法官的近十年內，恪盡己責保持獨立、中立辦案，信守司法誓言，以評估事實且毫無畏懼或偏袒地解釋與適用法律。

六年前致函前總統歐巴馬、推薦自己母親出任最高法院大法官的傑克森小女兒萊拉（Leila Jackson）穿著淡紫色套裝，坐在父親派崔克（Patrick Graves Jackson）身旁，一起聆聽聽證會。

傑克森的小女兒萊拉（後排右）穿著淡紫色套裝與父親派崔克（後排左）一起聆聽聽證會。（路透）

傑克森在致詞時感謝布萊爾。她說，布萊爾不僅給她任何一名年輕律師都想得到的最棒工作（指傑克森1999年任布萊爾的助理），更言傳身教如何成為一名兼具最高能力、正直、謙恭和通情達理的大法官。

「我永遠無法取代布萊爾」，傑克森說，若順利出任大法官，她將繼承布萊爾的精神，並捍衛美國憲法。

曾被布希總統提名、現已退休的華盛頓特區巡迴上訴法院法官葛瑞菲斯（Thomas Griffith），擔任傑克森的介紹人其中之一；他說，傑克森依據事實和法律作出判決，而非黨派；共和黨總統任命的其他法官也支持傑克森出任大法官。

傑克森22日和23日將透過答覆國會議員的提問，說明自己在槍枝管制和墮胎等重要憲法議題的立場；司法委員會24日議程為邀請證人作證。

拜登此時的提名雖不會改變高院六席保守派大法官和三席自由派大法官的生態；但在期中選舉之前完成提名，可避免若共和黨奪回參院多數將使最高法院進一步右傾；民主黨希望傑克森可在4月初通過任命。