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「阿提米絲」計畫超大火箭首度公開 比自由女神像還高

編譯郭宣含／綜合19日電
NASA計畫重返月球，強大的新型火箭已經推上佛州卡拉維爾角的發射架。遊客忙著拍攝登月火箭的英姿。(路透)
NASA計畫重返月球，強大的新型火箭已經推上佛州卡拉維爾角的發射架。遊客忙著拍攝登月火箭的英姿。(路透)

華盛頓郵報(WP)報導，美國太空總署(NASA)付出高昂成本和歷經多次延誤，終於在17日首次公開「太空發射系統」(SLS)，火箭頂部的獵戶座太空船(Orion Spacecraft)至多能載四名太空人重返月表，但此前須先進行三次分別要價41億元的測試；睽違50年後，NASA預計在2025年送首位女性和有色族裔太空人登陸月球。

華郵指出，SLS高322呎，比自由女神像更高，亮白色側邊推進器(side booster)分別在亮橘色火箭推進器的兩側，頂端是可承載四人的獵戶座太空船，其下方則是強大火箭發動機，能夠將火箭從發射台射出，比50年前的阿波羅(Apollo)時代更加深入探索太空。

NASA計畫重返月球，強大的新型火箭已經推上佛州卡拉維爾角的發射架。(路透)
NASA計畫重返月球，強大的新型火箭已經推上佛州卡拉維爾角的發射架。(路透)

逾十年來，這趟太空旅行遭遇諸多政治動盪、爭議、成本超限和時程多次延宕，如今終於準備飛上太空。

NASA 17日從佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)的「飛行器裝配大樓」(Vehicle Assembly Building)推出已完全配置的火箭，首度將巨大SLS公諸於世。雖然這象徵一大突破，但此計畫一直遭痛批花費鉅額，而且技術老舊。

來源：NASA

NASA監督長馬丁(Paul Martin)上周告訴國會，SLS會先試飛三次，每一次分別要價41億元，但未來不會一直都是這個價錢。未來計畫成本可望大幅下降，而且跟阿波羅計畫和土星五號(Saturn V)火箭登月計畫成本相比較，顯得相形見絀。

現在SpaceX等公司打造可回收火箭並進行多趟飛行，馬丁表示，使用像這種昂貴且僅能使用一次的火箭系統，恐不利NASA維持人類探勘月球和火星的長期目標。

NASA官員表示，這場典禮象徵NASA阿提米絲計畫(Artemis program)的一大進展，NASA盼展開多趟飛行，並在1972年後首度將太空人送回月球地表。

NASA計畫重返月球，強大的新型火箭已經推上佛州卡拉維爾角的發射架。(路透)
NASA計畫重返月球，強大的新型火箭已經推上佛州卡拉維爾角的發射架。(路透)

華郵指出，估計SLS每次發射成本為41億元，而且僅包含SLS、獵戶座太空船和地面業務的製造成本，並不涵蓋至今數十億元的研發成本。

阿提米絲計畫首次試飛估計落在今年5月初至6月，NASA先送無人的獵戶座太空船到月球軌道，之後其會再返回地球；NASA預計2024年展開二次試飛，並送太空人至月球軌道，之後在2025年送太空人登陸月球。不過這些時程仍可能出現變動。

署長尼爾森(Bill Nelson)17日表示：「太空人將在本世代重返月球，這次我們會派首位女性和首位有色族裔到月表，執行突破性的科學任務。」

太空人 NASA 華郵

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