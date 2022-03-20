國際太空站危機？NASA：美俄會繼續合作

俄國入侵烏克蘭後首次發射火箭，把三名俄國太空人送到國際太空站。圖為太空站內各國太空人歡迎新到來的夥伴。(路透)

俄國 揚言不再供應火箭引擎給美國，俄太空署署長若果津(Dmitry Rogozin)恥笑美國「只好騎掃帚上太空」，但美國太空總署署長納爾遜(Bill Nelson)18日表示，吵歸吵，無礙兩國繼續太空事務的合作。

納爾遜接受美聯社訪問時表示，「若果津就是這樣的人，不時會飆兩句意氣用事的話，到末了，還是會跟我們合作。在俄國民間太空部門做事的人，都是很專業的人，從來不會誤了一次和我們、美國太空人 和美國太空任務管制中心的合作。」

侵烏後 俄首次送太空人升空

俄國18日從哈薩克 拜克努太空發射場，送三名俄國太空人到國際太空站，這是2月下旬俄國入侵烏克蘭以來，首次發射載人火箭上太空。

俄國發動這場侵略戰爭後，不少國際合作的合同和太空載運計畫遭到取消，不少人擔心，數十年來的人類和平探索太空事業，特別是國際太空站的運作，會受到波及。

若果津揚言退出國際太空站合作，讓美國、歐洲等國家自己來；其他國家的網路衛星等待俄國聯合號運載火箭送上太空，若果津也把這些國家的國旗蓋住。俄國要求客戶的衛星不得具有軍事用途，委託俄國運載的倫敦一網公司(OneWeb)拒不接受，英國政府也切斷財務支援，聯合號的發射計畫因此取消。

歐洲太空署17日宣布，因為俄國入侵烏克蘭，委託俄國太空發射站運載探索器到火星探詢生命跡象的任務(ExoMars rover mission)無限期中止。

納爾遜說，儘管有這些不愉快事件，「在太空上面，我們仍能夠和我們的俄國朋友、同事合作。太空人、宇宙人之間的專業關係，每一班都沒錯過。這是民間太空計畫的合作，目前仍持續。」

美國太空人范德海預定3月30日和兩名俄國太空人一起離開國際太空站，搭乘聯合號太空船回到哈薩克。太空總署說，范德海的返航計畫未變。

18日搭乘聯合號MS-21太空船升空，上去接班的三名俄國宇宙人是阿提米耶夫(Oleg Artemyev)、馬特維耶夫(Denis Matveyev)和柯薩可夫(Sergey Korsakov)。