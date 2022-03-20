我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

「藍源」第20次軌道太空行29日發射 喜劇演員戴維森不去了

編譯洪毅／綜合19日電
貝佐斯(左圖)的藍源公司原先邀請「周六夜現場」演員彼得戴維森(右圖)上太空，後因發射日期推遲，彼得戴維森取消此次太空之行。(美聯社)
貝佐斯(左圖)的藍源公司原先邀請「周六夜現場」演員彼得戴維森(右圖)上太空，後因發射日期推遲，彼得戴維森取消此次太空之行。(美聯社)

為了與其他對手一較高下，貝佐斯(Jeff Bezos)建立的太空公司「藍源」(Blue Origin)日前宣布，「周六夜現場」(Saturday Night Live)固定班底彼得戴維森(Pete Davidson)將在東部時間本月23日搭乘第20次發射的火箭上太空；但該公司後來將發射日期延後六天，改在本月29日發射，彼得戴維森卻將取消此次太空之行，藍源將另覓乘客。

有線電視新聞網(CNN)報導，藍源的定位是要讓次軌道太空飛行成為流行文化的一部份，因此除「能夠負擔旅費」的貴客外，藍源亦會邀請流行文化界的名人共襄盛舉，例如星際爭霸戰(Star Trek)主演威廉薛特納(William Shatner)等。

藍源是第一家提供定期次軌道太空飛行旅遊的太空公司，以可回收的新雪帕德火箭(New Shepard)為載具，當火箭飛行到一定高度之後，就會與太空艙分離，火箭會返回地球，太空艙則繼續向上飛行。

「次軌道」代表載具的飛行速度及飛行軌跡無法讓其擺脫地球引力，因此整個飛行過程只有10分鐘左右，繼續向上飛行的太空艙最終的高度會在60英里以上，而這個高度剛好下可俯視地球，上則可仰視一片闃黑的太空。

當太空艙飛到頂點的時候，將會出現數分鐘的失重狀態；當太空艙再次受到地球引力影響之後，將會快速向地球墜落，乘客將會承受極大的G力，墜落到一定高度時，太空艙會打開降落傘，最終將以時速20英里的速度落在德州的沙漠上。

藍源的次軌道太空飛行於去年首航，藍源的主要競爭對手中，SpaceX是全球唯一能夠將載具送上軌道的太空公司，維珍銀河(Virgin Galactic)的載人飛行則雖較藍源早，但是目前仍在解決技術問題。

藍源目前正在開發可以送人上軌道的火箭「新葛倫」(New Glenn)，使用該公司開發中的BE-4引擎；由波音與洛馬組成的「聯合發射聯盟」(ULA)未來的國安項目預計也將使用此引擎。

藍源的開發案隨著俄羅斯入侵烏克蘭而變得愈發重要，因為美國制裁俄國讓俄方宣布，將不再把火箭引擎賣給美國，而目前聯合發射聯盟(ULA)仍仰賴俄國的RD-180引擎。

太空 俄國 德州

上一則

馬斯克「星鏈」助烏克蘭無人機奇襲 俄不爽嗆要反擊

下一則

「阿提米絲」計畫超大火箭首度公開 比自由女神像還高

延伸閱讀

只是巧合？俄太空人登國際太空站 服裝顏色類似烏克蘭國旗

只是巧合？俄太空人登國際太空站 服裝顏色類似烏克蘭國旗
太空站停留341天 范德海打破美國單次太空飛行紀錄

太空站停留341天 范德海打破美國單次太空飛行紀錄

媽媽教室 科學家丘雅鈺18日談太空旅行

媽媽教室 科學家丘雅鈺18日談太空旅行
NASA太空科學家 公開談太空旅行

NASA太空科學家 公開談太空旅行

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係