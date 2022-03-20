「藍源」第20次軌道太空行29日發射 喜劇演員戴維森不去了

貝佐斯(左圖)的藍源公司原先邀請「周六夜現場」演員彼得戴維森(右圖)上太空，後因發射日期推遲，彼得戴維森取消此次太空之行。(美聯社)

為了與其他對手一較高下，貝佐斯(Jeff Bezos)建立的太空 公司「藍源」(Blue Origin)日前宣布，「周六夜現場」(Saturday Night Live)固定班底彼得戴維森(Pete Davidson)將在東部時間本月23日搭乘第20次發射的火箭上太空；但該公司後來將發射日期延後六天，改在本月29日發射，彼得戴維森卻將取消此次太空之行，藍源將另覓乘客。

有線電視新聞網(CNN)報導，藍源的定位是要讓次軌道太空飛行成為流行文化的一部份，因此除「能夠負擔旅費」的貴客外，藍源亦會邀請流行文化界的名人共襄盛舉，例如星際爭霸戰(Star Trek)主演威廉薛特納(William Shatner)等。

藍源是第一家提供定期次軌道太空飛行旅遊的太空公司，以可回收的新雪帕德火箭(New Shepard)為載具，當火箭飛行到一定高度之後，就會與太空艙分離，火箭會返回地球，太空艙則繼續向上飛行。

「次軌道」代表載具的飛行速度及飛行軌跡無法讓其擺脫地球引力，因此整個飛行過程只有10分鐘左右，繼續向上飛行的太空艙最終的高度會在60英里以上，而這個高度剛好下可俯視地球，上則可仰視一片闃黑的太空。

當太空艙飛到頂點的時候，將會出現數分鐘的失重狀態；當太空艙再次受到地球引力影響之後，將會快速向地球墜落，乘客將會承受極大的G力，墜落到一定高度時，太空艙會打開降落傘，最終將以時速20英里的速度落在德州 的沙漠上。

藍源的次軌道太空飛行於去年首航，藍源的主要競爭對手中，SpaceX是全球唯一能夠將載具送上軌道的太空公司，維珍銀河(Virgin Galactic)的載人飛行則雖較藍源早，但是目前仍在解決技術問題。

藍源目前正在開發可以送人上軌道的火箭「新葛倫」(New Glenn)，使用該公司開發中的BE-4引擎；由波音與洛馬組成的「聯合發射聯盟」(ULA)未來的國安項目預計也將使用此引擎。

藍源的開發案隨著俄羅斯入侵烏克蘭而變得愈發重要，因為美國制裁俄國 讓俄方宣布，將不再把火箭引擎賣給美國，而目前聯合發射聯盟(ULA)仍仰賴俄國的RD-180引擎。