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美兒童糖尿病發病率大增 學界憂與新冠病毒有關

記者胡玉立／綜合報導
美國兒童糖尿病患者大增，圖為兩名孩童在玩耍，家長手持儀器監測孩子的血糖變化。(美聯社)
美國兒童糖尿病患者大增，圖為兩名孩童在玩耍，家長手持儀器監測孩子的血糖變化。(美聯社)

美國兒童的1型糖尿病和與肥胖有關的2型糖尿病發病率都在上升，但來自歐洲和部分美國醫院報告顯示，疫情期間，兒童糖尿病發病率上升速度更快。

「我們都有點擔心。」密西根大學莫特兒童醫院的專家托馬斯(Inas Thomas)說，與疫情前幾年相比，托馬斯的醫院1型糖尿病例增加三成；她表示，目前不清楚其中有多少人染過新冠肺炎，但這個時機已引發人們對這之間可能存在關聯性的擔憂。

聯邦疾病防治中心(CDC)報告檢視兩大美國保險資料庫，包括從2020年3月到2021年6月的新糖尿病病例；結果發現，患有新冠肺炎兒童更常見糖尿病；科學家正在探索兒童糖尿病是否可能與新冠病毒有關。

當胰腺產生很少或不產生胰島素時，就會發生1型糖尿病；它被認為涉及自體免疫反應，身體會攻擊胰腺中的胰島素製造細胞；患者必須使用人造胰島素來控制慢性病。專家一直認為，以前的一些感染可能會引發這種自身免疫反應。

新出現的證據顯示，新冠病毒像其他一些病毒一樣，可以攻擊胰腺中產生胰島素的細胞，此過程可能至少會引發易感人群的暫時性糖尿病。糖尿病例不斷上升，也可能與疫情限制有關；包括延遲治療糖尿病早期跡象或不健康飲食習慣，以及有2型糖尿風險的人缺乏活動等等。

托馬斯表示，「我們不知道是新冠肺炎直接影響，還是有其他尚未完全了解的因素，我們希望這種趨向可以幫助我們找出導致1型糖尿病的誘因。」

美國醫學會小兒科醫學期刊(JAMA Pediatrics)研究指出，與前12個月相比，聖地亞哥拉迪兒童醫院(Rady Children’s Hospital)1型糖尿病病例在疫情第一年增加將近60%；這些兒童只有2%患有活躍的新冠肺炎，但該報告缺乏有關任何先前感染的信息。

報告共同作者簡金(Jane Kim)說，如此增幅十分驚人，「要解答為什麼會發生這種情況，顯然還有很多工作要做。」

糖尿病 疫情 新冠肺炎

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