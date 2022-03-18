愛爾蘭總理訪美確診 晚宴坐波洛西旁 與拜登聊7分鐘

愛爾蘭總理馬丁訪華府卻染疫，拜登總統與馬丁改為視訊會談。（美聯社）

愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)造訪華府，卻在16日晚間被確診感染新冠肺炎，使他被迫離開愛爾蘭基金會晚宴的現場；當晚他不僅被目擊沒戴口罩坐在眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)身旁，還與拜登 總統對話超過七分鐘。

波洛西17日檢測結果為陰性，而原訂17日於白宮橢圓辦公室舉辦拜登與馬丁的會談，也改為線上。

波洛西並未詳細解釋她與馬丁在晚宴共桌用餐的時間有多久，但她強調自己一開始有戴口罩，直到吃飯時才拿下，馬丁則是在上開胃菜時才離開。

波洛西表示自己幾乎每天都會接受檢測，最近也沒有感到任何不適，波洛西發言人哈米爾(Drew Hammill)說：「經過與主治醫師的諮詢，議長會維持定期檢測，並遵守防疫規範。」

波洛西17日出席記者會時，在離開講台的前後都是戴著N95口罩。

除了與馬丁的一對一會晤改為線上，拜登17日的聖派翠克節(St. Patrick Day)行程皆依原定計畫；即使有些國會議員與愛爾蘭代表團有過接觸，拜登還是出席國會山莊舉辦的年度愛爾蘭之友午餐會，並主持傍晚在白宮的聖派翠克節慶祝活動。

目前尚不清楚拜登是否接受病毒檢測，但隨行的愛爾蘭代表團都曾與馬丁接觸，暫時無法進入白宮。

拜登與波洛西皆屬於高齡人士，兩人都已接種兩劑新冠疫苗，以及第三劑補強針。

這也是白宮這個禮拜內第二次有重要人士與確診者接觸，「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)本周稍早被確診染疫；儘管未與拜登接觸過，但在15日法案簽署議會上，賀錦麗曾站在拜登的身旁。

賀錦麗16日的檢測結果亦為陰性，不過有鑑於她可能早在任德龍確診前就已感染，仍需觀察。

近來歐洲和西太平洋地區疫情又升溫，部分專家擔心這樣的情況會延伸到美國；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)17日表示，雖然國內重症住院人數降低，但「新一波疫情的風險還是很高，仍很多工作要做」。