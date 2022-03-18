我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

愛爾蘭總理訪美確診 晚宴坐波洛西旁 與拜登聊7分鐘

編譯林梅婕／綜合17日電
愛爾蘭總理馬丁訪華府卻染疫，拜登總統與馬丁改為視訊會談。（美聯社）
愛爾蘭總理馬丁訪華府卻染疫，拜登總統與馬丁改為視訊會談。（美聯社）

愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)造訪華府，卻在16日晚間被確診感染新冠肺炎，使他被迫離開愛爾蘭基金會晚宴的現場；當晚他不僅被目擊沒戴口罩坐在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)身旁，還與拜登總統對話超過七分鐘。

波洛西17日檢測結果為陰性，而原訂17日於白宮橢圓辦公室舉辦拜登與馬丁的會談，也改為線上。

波洛西並未詳細解釋她與馬丁在晚宴共桌用餐的時間有多久，但她強調自己一開始有戴口罩，直到吃飯時才拿下，馬丁則是在上開胃菜時才離開。

波洛西表示自己幾乎每天都會接受檢測，最近也沒有感到任何不適，波洛西發言人哈米爾(Drew Hammill)說：「經過與主治醫師的諮詢，議長會維持定期檢測，並遵守防疫規範。」

波洛西17日出席記者會時，在離開講台的前後都是戴著N95口罩。

除了與馬丁的一對一會晤改為線上，拜登17日的聖派翠克節(St. Patrick Day)行程皆依原定計畫；即使有些國會議員與愛爾蘭代表團有過接觸，拜登還是出席國會山莊舉辦的年度愛爾蘭之友午餐會，並主持傍晚在白宮的聖派翠克節慶祝活動。

目前尚不清楚拜登是否接受病毒檢測，但隨行的愛爾蘭代表團都曾與馬丁接觸，暫時無法進入白宮。

拜登與波洛西皆屬於高齡人士，兩人都已接種兩劑新冠疫苗，以及第三劑補強針。

這也是白宮這個禮拜內第二次有重要人士與確診者接觸，「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)本周稍早被確診染疫；儘管未與拜登接觸過，但在15日法案簽署議會上，賀錦麗曾站在拜登的身旁。

賀錦麗16日的檢測結果亦為陰性，不過有鑑於她可能早在任德龍確診前就已感染，仍需觀察。

近來歐洲和西太平洋地區疫情又升溫，部分專家擔心這樣的情況會延伸到美國；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)17日表示，雖然國內重症住院人數降低，但「新一波疫情的風險還是很高，仍很多工作要做」。

拜登 波洛西

上一則

CNN：北京「4手段」悄悄對俄施壓 中國銀行禁不起失去美元市場

下一則

英：有強力證據證明 普亭是「戰爭罪」幕後主使

延伸閱讀

美眾院以壓倒多數批准終止俄羅斯正常貿易 將交付參院

美眾院以壓倒多數批准終止俄羅斯正常貿易 將交付參院
愛爾蘭總理訪美確診 晚宴坐波洛西旁 與拜登聊7分鐘

愛爾蘭總理訪美確診 晚宴坐波洛西旁 與拜登聊7分鐘
布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證

布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證
拜習通話 美將正告「若中挺俄侵略就要承擔後果」

拜習通話 美將正告「若中挺俄侵略就要承擔後果」

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
烏克蘭西部利維夫州亞沃利夫市（Yavoriv）的軍事訓練場遭俄軍空襲，造成至少35人死亡，134人受傷。 路透

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

2022-03-13 08:45

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有