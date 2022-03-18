我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

Omicron亞型株BA.2歐亞升溫 全美仍存疫情風險

編譯林梅婕／綜合17日電
倫敦市民17日慶祝聖派翠克節，Omicron亞型變異株BA.2已在歐洲造成新一波疫情。（歐新社）
倫敦市民17日慶祝聖派翠克節，Omicron亞型變異株BA.2已在歐洲造成新一波疫情。（歐新社）

近來新冠肺炎疫情雖然逐漸消退，變種病毒Omicron亞型變異株BA.2卻悄悄在歐洲大陸崛起；有線電視新聞網(CNN)透過聯邦數據進行分析，未接種疫苗者及尚未接種補強針的人感染風險都將提升；而科學家以當地65歲以上重症的情況，作為日後疫情是否惡化的指標。

傳染強度比原型的BA.1增加80% 年長者免疫程度成指標

哈佛公共衛生學院傳染病學家契斯勒(Stephen Kissler)表示：「關鍵就在年長者，無論有無接種疫苗或補強針；我個人認為，年長者的免疫程度就是最好的指標，可以藉此推斷未來重症和死亡病例的趨勢。」

根據英國和部分歐洲國家的統計，確診和住院的人數確實正在成長，德國單日新增確診又破30萬人。BA.2也成為主要感染源，英國衛生安全部一項分析就指出，BA.2的傳染強度比原型的BA.1增加80%。

不過專家也認為，目前還沒有跡象顯示BA.2比BA.1更容易引發重症或住院，卻很可能在美國造成一定程度的感染，進而壓迫到醫療系統和資源。

巴黎一市民在參院旁的花園裡看報，Omicron亞型變異株BA.2已在歐洲造成新一...
巴黎一市民在參院旁的花園裡看報，Omicron亞型變異株BA.2已在歐洲造成新一波疫情。（美聯社）

哥倫比亞大學流行病學家薩曼(Jeffrey Shaman)說：「在各地重症及死亡的案例中，年長者是問題的最關鍵；當然這不代表年輕人感染就不會住院，但比率差距甚遠。」

薩曼引用香港為例，當地因BA.2造成大批人確診，也是目前全球新冠病歿比率最高的國家，他解釋：「因為香港有些年長者還沒有完成疫苗接種。」

不過美國官員評估，即使BA.2爆發，嚴重的程度可能也不如香港；有鑑於中國的清零政策，當地過去的確診和死亡人數都一直都非常低，但如今Omicron和BA.2已攻破防守，才造成當地尚未接觸病毒的人大量感染。

英國衛生安全部數據顯示，接種第二劑疫苗後的六個月左右，預防感染Omicron的有效性降至僅剩10%，預防住院和死亡的有效性分別只剩35%和70%；縱使接種補強針能提升保護力，有效性仍會隨時間流逝。

以第三劑疫苗為例，對成人預防感染Omicron的有效性經過四至六個月後，只剩約四成至五成，但契斯勒強調：「每一層保護都是有幫助的，所以我非常建議接種補強針。」

疫苗 Omicron 香港

上一則

聯邦補助快用罄 新冠確診者「免費治療」恐喊卡

下一則

美對中警告之後 中國大使保證「不打烏克蘭」

延伸閱讀

加拿大4月起防疫鬆綁 完全接種旅客入境前免交檢測

加拿大4月起防疫鬆綁 完全接種旅客入境前免交檢測
從抗疫模範到疫情爆發 香港與南韓出了什麼差錯？

從抗疫模範到疫情爆發 香港與南韓出了什麼差錯？
布林肯：美向110多國贈逾5億劑疫苗 未來將加倍

布林肯：美向110多國贈逾5億劑疫苗 未來將加倍
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
烏克蘭西部利維夫州亞沃利夫市（Yavoriv）的軍事訓練場遭俄軍空襲，造成至少35人死亡，134人受傷。 路透

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

2022-03-13 08:45

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有