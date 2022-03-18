Omicron亞型株BA.2歐亞升溫 全美仍存疫情風險

倫敦市民17日慶祝聖派翠克節，Omicron亞型變異株BA.2已在歐洲造成新一波疫情。（歐新社）

近來新冠肺炎疫情雖然逐漸消退，變種病毒Omicron 亞型變異株BA.2卻悄悄在歐洲大陸崛起；有線電視新聞網(CNN)透過聯邦數據進行分析，未接種疫苗 者及尚未接種補強針的人感染風險都將提升；而科學家以當地65歲以上重症的情況，作為日後疫情是否惡化的指標。

傳染強度比原型的BA.1增加80% 年長者免疫程度成指標

哈佛公共衛生學院傳染病學家契斯勒(Stephen Kissler)表示：「關鍵就在年長者，無論有無接種疫苗或補強針；我個人認為，年長者的免疫程度就是最好的指標，可以藉此推斷未來重症和死亡病例的趨勢。」

根據英國和部分歐洲國家的統計，確診和住院的人數確實正在成長，德國單日新增確診又破30萬人。BA.2也成為主要感染源，英國衛生安全部一項分析就指出，BA.2的傳染強度比原型的BA.1增加80%。

不過專家也認為，目前還沒有跡象顯示BA.2比BA.1更容易引發重症或住院，卻很可能在美國造成一定程度的感染，進而壓迫到醫療系統和資源。

巴黎一市民在參院旁的花園裡看報，Omicron亞型變異株BA.2已在歐洲造成新一波疫情。（美聯社）

哥倫比亞大學流行病學家薩曼(Jeffrey Shaman)說：「在各地重症及死亡的案例中，年長者是問題的最關鍵；當然這不代表年輕人感染就不會住院，但比率差距甚遠。」

薩曼引用香港 為例，當地因BA.2造成大批人確診，也是目前全球新冠病歿比率最高的國家，他解釋：「因為香港有些年長者還沒有完成疫苗接種。」

不過美國官員評估，即使BA.2爆發，嚴重的程度可能也不如香港；有鑑於中國的清零政策，當地過去的確診和死亡人數都一直都非常低，但如今Omicron和BA.2已攻破防守，才造成當地尚未接觸病毒的人大量感染。

英國衛生安全部數據顯示，接種第二劑疫苗後的六個月左右，預防感染Omicron的有效性降至僅剩10%，預防住院和死亡的有效性分別只剩35%和70%；縱使接種補強針能提升保護力，有效性仍會隨時間流逝。

以第三劑疫苗為例，對成人預防感染Omicron的有效性經過四至六個月後，只剩約四成至五成，但契斯勒強調：「每一層保護都是有幫助的，所以我非常建議接種補強針。」