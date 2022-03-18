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聯邦補助快用罄 新冠確診者「免費治療」恐喊卡

編譯陳韻涵／綜合17日電
圖為戴著口罩的行人走在華盛頓街頭。( 新華社)
圖為戴著口罩的行人走在華盛頓街頭。( 新華社)

拜登政府正在討論如何遞減新冠肺炎確診病患取得免費治療的聯邦補助，準備因應眾院未能通過新一輪疫情紓困資金的情況。

政治新聞網站politico報導，此舉將暫停政府確保確診病患就醫的情況，病患的醫療開銷將由私人保險機構或病患自掏腰包，單株抗體藥物每劑要價2000元。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，官員近日將討論後勤移轉的優先順序，斟酌哪些醫療補助先喊卡，可能影響未投保的弱勢群體。

眾院因為授權更多疫情資金的相關討論而陷入僵局，長期計畫可能陷入兩難境地。

資金僵局讓拜登政府的抗疫計畫蒙塵，金源斷頭，恐怕難以應付下一波疫情。

白宮表示，需要數十億元維持核心防疫小組運作，包括採購更多疫苗和藥物。

但民主黨眾議員上周從法案封包中撤銷其中的156億元的防疫經費，這筆經費很難單獨在眾院過關。

這讓白宮提出警告，若無後續資金，新冠肺炎治療藥物可能在5月用罄。

維吉尼州民主黨籍聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)說：「如果我們認為這樣就做好了，那便是傻瓜。」

公衛官員可能需要近幾個月內，將部分病患轉往其他醫療院所，意即病患須自行負擔醫療費用，或靠保險補貼負擔。

資深官員15日表示，正在探索其他資金來源。該名官員表示，「這需要時間並經過各項體系，有秩序且順遂的移轉。」

單株抗體藥物能讓避免高風險染疫群體住院的風險，但每劑要價2000元，目前由聯邦政府替民眾負擔全額。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)負責健康政策的執行副主席李維特(Larry Levitt)表示，「政府角色淡出後，我們會看見越來越多不平等的情況，未保險者、染疫高風險群體將面臨巨大財務風險。」

眾院 白宮 疫情

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