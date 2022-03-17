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拜登批油價「快漲如火箭 慢降如羽毛」 業者：不是新聞

編譯柯立偉／綜合16日電
拜登總統推文批評，指油格下降，汽油價格也應該要下降。（Getty Images）
拜登總統推文批評，指油格下降，汽油價格也應該要下降。（Getty Images）

前陣子由於市場上供應不足及美國對俄羅斯石油禁運等因素影響，國際原油價格居高不下，民生消費亦應聲喊漲；但由於阿拉伯聯合大公國表態願意增產緩解烏俄戰事造成原油供應緊張的狀況，這兩周開始美國期油及布蘭特原油(Brent)價格收盤價都守住100元大關。

然而，即便原油市場明顯回落，原油價格短短五天內從峰值走向熊市，美國汽油價格仍然沒有明顯跌幅，拜登總統因而在推特(Twitter)上批評石油公司；他說：「石油價格在下降，汽油的價格也應該要下降，這些石油公司不應以犧牲勤奮勞工作為其賺取利潤的代價。」

對於零售商價格未能正確反映油價回落的現象，業界表示「很正常」，還為這種現象起名叫「火箭和羽毛」現象(Rocket and Feather)；石化產業顧問公司「李波油務諮商」(Lipow Oil Associates)總裁李波(Andy Lipow)說：「這種狀況已持續將近40年，早已不是新聞；油價一定會跌，只是需要很長的時間。」

李波進一步指出，先不管加油站是不是想賺錢，要求第一線汽油零售商「立刻」反映原油跌幅本來就不合理；他說：「如果我昨天進貨，今天原油價格就跌，難道要我認賠嗎？所以零售商降價的速度比原油市場價格下降的速度慢很正常；再者，零售商也需要補足先前兇猛漲勢時，為『共體時艱』暫不漲價而失去的利潤。」

全國便利商店聯盟(NACS)也指出，零售商沒有那麼短視近利，為了一點點蠅頭小利得罪廣大消費者；NACS說：「零售商和消費者一樣，都希望降低汽油價格，這樣才可以留住客人多進店內消費，對商家及顧客而言才是雙贏的局面。」

全國油價信息服務中心(OPIS)首席石油分析師克洛扎(Tom Kloza)就說：「晚個五天去加油，價格才會更划算。」

油價 零售商 石油

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