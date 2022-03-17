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升息影響 房貸付更多 帳戶沒賺頭

記者顏伶如／綜合報導
聯準會升息抗通膨，房貸、車款以及信用卡利息都可能調高。（美聯社）
聯準會升息抗通膨，房貸、車款以及信用卡利息都可能調高。（美聯社）

美國民眾享受頗長時間的史上最低利率之後，如今隨著聯邦準備理事會(Federal Reserve)準備透過升息對抗通膨，恐將需要適應截然不同的財務環境，房貸、車款以及信用卡可能都將調高。

2021年裡，房貸利率降到3%以下的歷史新低，但低利率時代如今已經結束。信用卡利息、汽車貸款利息等，同樣即將調高。擁有存款帳戶的民眾則因為利息調高而略有賺頭，視各家銀行開出條件而定，但長期債券基金獲利則可能受到影響。

聯準會16日宣布基準利率調升1碼(0.25個百分點)，對絕大多數民眾財務狀況來說，並不會造成立即衝擊。然而，美國通膨高漲已達40年新高，經濟學者與投資人早就預測，聯準會可能推出2005年以來的第一波迅速升息，未來貸款利息將因此升高。

聯準會升息抗通膨，房貸、車款以及信用卡利率都可能調高。（路透）
聯準會升息抗通膨，房貸、車款以及信用卡利率都可能調高。（路透）

聯準會主管官員16日透露，估計今年將有七次升息；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的用意是，借款成本一旦變貴，將讓房屋市場、汽車市場以及其他商品與服務市場逐漸變得冷卻，進而達到降低通膨的目的。

美聯社導分析，升息策略仍然有其風險。受到俄烏戰爭影響，通膨可能居高不下，聯準會的讓借款成本變得更加沉重，超乎原本預期，美國經濟很可能因此陷入衰退。

Bankrate網站首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，對於一般家庭開銷來說，單次升息1碼的影響或許無足輕重，但如果一次次累積起來則可能影響重大，不管對家庭預算或廣義的經濟而言都一樣。

報導指出，無法申請到低利息信用卡的消費者，將擺脫不掉未繳清的帳單餘額面臨更高利息。

對於有存款的民眾來說，把錢放在網路銀行或高利率存款帳互可能較為有利，因為網路銀行經常推出較高利息優惠，爭取存款客戶，但前提通常是消費者存款必須達到某個數額。

聯準會升息抗通膨，房貸、車款以及信用卡利率都可能調高。（美聯社）
聯準會升息抗通膨，房貸、車款以及信用卡利率都可能調高。（美聯社）

利率 聯準會 升息

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