我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

抗通膨 Fed升息1碼 估今年再升6次

記者張大仁／綜合報導
聯準會主席鮑爾表示，美國經濟非常強勁，勞動力需求非常強勁。（路透）
聯準會主席鮑爾表示，美國經濟非常強勁，勞動力需求非常強勁。（路透）

聯邦準備理事會(Fed)16日批准三年多以來首次升息，以在不破壞經濟成長的前提下逐步應對不斷上升的通膨。自新冠疫情開始之後，Fed就將基準利率保持在接近於0的水平；決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布調高利率1碼(0.25個百分點)。

這將使利率現在進入0.25個百分點-0.5個百分點的範圍內，與最優惠利率的漲幅相對應，並立即使多種形式的消費者借貸和信貸融資成本升高。Fed官員表示，升息將導致今年經濟成長放緩。

除了升息外，FOMC還預計今年剩餘的六次會議都會升息，預計到年底的共識基金利率為1.9%，比12月時的數據高出整整1個百分點。FOMC預計2023年將再升息3次，而之後一年則不會升息。

升息獲得幾乎全部支持，只有一人反對。聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)認為應該一口氣升息2碼（0.5個百分點）。

FOMC上次升息是在2018年12月，然後被迫在次年7月逆轉並開始降息。

FOMC在會後聲明中表示，它還「預計目標利率的持續上升將是適當的」。針對Fed多年來購買美國國債和抵貸貸款支持證券(MBS)近9兆元的資產負債表，聲明指出：「此外，委員會預計將在即將召開的會議中開始減少其持有的美國國債和機構債務、MBS。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在會後新聞發布會上暗示，可能從5月開始縮減資產負債表，並表示這個過程可能相當於再次升息。

「我們關注通膨和預期心理進一步走高壓力的風險。」鮑爾在新聞發布會上表示：「委員會決心採取必要措施恢復物價穩定。美國經濟非常強勁，處於應對收緊貨幣政策的有利位置。」

聯準會16日宣布調高利率1碼後，金融市場震盪激烈。（美聯社）
聯準會16日宣布調高利率1碼後，金融市場震盪激烈。（美聯社）

升息 利率 鮑爾

上一則

英國解封後疫情升溫 確診暴增48% 學者：勿鬆懈

下一則

拜登首次稱普亭是「戰犯」美再軍援烏克蘭8億元

延伸閱讀

Fed啟動升息周期 銀行股預料成為大贏家

Fed啟動升息周期 銀行股預料成為大贏家
遏止通膨惡化 美聯準會宣布升息1碼

遏止通膨惡化 美聯準會宣布升息1碼
通膨40年新高 超出鮑爾預期

通膨40年新高 超出鮑爾預期
鮑爾：支持本月升息1碼

鮑爾：支持本月升息1碼

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發