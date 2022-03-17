抗通膨 Fed升息1碼 估今年再升6次

聯準會主席鮑爾表示，美國經濟非常強勁，勞動力需求非常強勁。（路透）

聯邦準備理事會(Fed)16日批准三年多以來首次升息 ，以在不破壞經濟成長的前提下逐步應對不斷上升的通膨。自新冠疫情開始之後，Fed就將基準利率 保持在接近於0的水平；決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布調高利率1碼(0.25個百分點)。

這將使利率現在進入0.25個百分點-0.5個百分點的範圍內，與最優惠利率的漲幅相對應，並立即使多種形式的消費者借貸和信貸融資成本升高。Fed官員表示，升息將導致今年經濟成長放緩。

除了升息外，FOMC還預計今年剩餘的六次會議都會升息，預計到年底的共識基金利率為1.9%，比12月時的數據高出整整1個百分點。FOMC預計2023年將再升息3次，而之後一年則不會升息。

升息獲得幾乎全部支持，只有一人反對。聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)認為應該一口氣升息2碼（0.5個百分點）。

FOMC上次升息是在2018年12月，然後被迫在次年7月逆轉並開始降息。

FOMC在會後聲明中表示，它還「預計目標利率的持續上升將是適當的」。針對Fed多年來購買美國國債和抵貸貸款支持證券(MBS)近9兆元的資產負債表，聲明指出：「此外，委員會預計將在即將召開的會議中開始減少其持有的美國國債和機構債務、MBS。」

Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)在會後新聞發布會上暗示，可能從5月開始縮減資產負債表，並表示這個過程可能相當於再次升息。

「我們關注通膨和預期心理進一步走高壓力的風險。」鮑爾在新聞發布會上表示：「委員會決心採取必要措施恢復物價穩定。美國經濟非常強勁，處於應對收緊貨幣政策的有利位置。」