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TSA：疫情期間「口罩違規」3800件 罰金逾64萬元

記者顏伶如／綜合報導
疫情爆發以來，聯邦運輸安全管理局累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件。(Getty Images)
疫情爆發以來，聯邦運輸安全管理局累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件。(Getty Images)

非黨派國會審計處(GAO)公布最新報告指出，自從爆發新冠疫情以來，聯邦運輸安全管理局(TSA)累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件，開出民事罰款(civil penalties)總共金額超過64萬4000元。

華盛頓郵報16日報導，聯邦口罩令頒布之後，運安局安檢人員負責在各地機場及大眾交通據點落實規定，對違規民眾開出警告單累計超過2700例。國會審計處報告指出，運安局調查的違反戴口罩事件中，有900例後來被處以民事罰鍰，其中高達24%案例的發生時間，落在2021年2月2日至2022年3月7日之間。每筆民事罰鍰金額平均為699元。

國會審計處在報告中指出，運安局與其他政府機關協調落實聯邦口罩令及其他防疫安全措施，表現大致良好。

根據「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CAREs Act)規定，國會審計處負責監督全國政府機關對於新冠疫情的因應。眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)同時要求國會審計處，必須針對運安局執行防疫措施成效如何提交評估報告。

運安局上周宣布，聯邦口罩令將延長到4月18日。2021年9月，運輸安全管理局宣布，不遵守戴口罩規定的民眾，初犯將面臨500元至1000元之間民事罰鍰，累犯民事罰鍰則調高至1000元至3000元之間。

對於乘客因拒戴口罩而與機組人員發生衝突，影響機組人員執行任務，聯邦航空管理局(FAA)有權開立罰單，並將案件轉送司法部檢察官起訴。

根據統計，2021年當中，FAA接獲乘客投訴乘客鬧事案件將近6000例，其中有4200例與戴口罩規定有關。到目前為止，FAA今年接獲乘客鬧事投訴有814件，其中有535例與戴口罩有關。

一名旅客戴著口罩在鳳凰城機場搭機，疫情爆發以來，聯邦運輸安全管理局累計調查超過3...
一名旅客戴著口罩在鳳凰城機場搭機，疫情爆發以來，聯邦運輸安全管理局累計調查超過3800起違反聯邦口罩令的案件。(Getty Images)

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