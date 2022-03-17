聆聽拜登演說 7民主黨議員確診 莎奇：總統檢測陰性

蘿莎‧迪勞洛（圖）等七位民主黨籍聯邦眾議員參加拜登總統在費城的一場演講後確診新冠。（美聯社）

拜登總統日前出席賓州 費城的一場聚會演講，結果聚會結束後與會的數名眾議員 傳出確診新冠肺炎的消息；至今共七名出席該聚會的民主黨籍聯邦眾議員確診，另外還有兩名沒有參加聚會的議員也檢測出新冠陽性反應。

多名議員染疫事件引發外界擔憂總統是否也被傳染，對此白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示拜登總統經過核酸檢驗後，確認為陰性。

據指出，這場聚會並未強制規定與會者戴口罩，而傳出確診的聯邦眾議員包括蘿莎‧迪勞洛(Rosa DeLauro，康乃狄克州)、柔伊‧羅芙根(Zoe Lofgren，加州)、瑪迪琳‧迪恩(Madeleine Dean，賓州)、史瑞爾(Kim Schreier，華盛頓州)、高登(Jared Golden，緬因州)、內古斯(Joe Neguse，科羅拉多州)和金安迪(Andy Kim，新澤西州)等人。

迪勞洛確診後在推特上發文說：「經篩檢後確認我罹患了新冠肺炎，不過好在我只有出現輕微症狀，我很感謝接種疫苗 後給我帶來的保護，我希望所有有接種資格的人都能盡速接種」；羅芙根也強調很感謝自己接種過疫苗，不必擔心會發展成重症；她說：「雖然確認為陽性，但因為接種過三劑疫苗，只有輕微症狀。」

金安迪則說：「沒想到我在大流行的第二年感染新冠肺炎，雖然多多少少有些緊張，再加上大半夜的發燒讓人感覺很痛苦，但畢竟接種過疫苗，我現在的心態不像疫情剛爆發時那麼害怕。」

另外兩位未出席賓州聚會但仍確診的民主黨籍眾議員分別是柯諾里(Gerry Connolly，維吉尼亞州)和威爾契(Peter Welch，佛蒙特州)，據悉兩位眾議員也因為已接種疫苗而沒有發展成重症；與上述七位議員一樣，柯諾里也呼籲所有民眾盡速接種疫苗；他說：「我打過三劑疫苗了，所以症狀很輕微，但我仍會自我隔離；這場流行病畢竟還沒結束，希望大家都可以去打疫苗。」