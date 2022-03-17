聆聽拜登演說 7民主黨議員確診 莎奇：總統檢測陰性
拜登總統日前出席賓州費城的一場聚會演講，結果聚會結束後與會的數名眾議員傳出確診新冠肺炎的消息；至今共七名出席該聚會的民主黨籍聯邦眾議員確診，另外還有兩名沒有參加聚會的議員也檢測出新冠陽性反應。
多名議員染疫事件引發外界擔憂總統是否也被傳染，對此白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示拜登總統經過核酸檢驗後，確認為陰性。
據指出，這場聚會並未強制規定與會者戴口罩，而傳出確診的聯邦眾議員包括蘿莎‧迪勞洛(Rosa DeLauro，康乃狄克州)、柔伊‧羅芙根(Zoe Lofgren，加州)、瑪迪琳‧迪恩(Madeleine Dean，賓州)、史瑞爾(Kim Schreier，華盛頓州)、高登(Jared Golden，緬因州)、內古斯(Joe Neguse，科羅拉多州)和金安迪(Andy Kim，新澤西州)等人。
迪勞洛確診後在推特上發文說：「經篩檢後確認我罹患了新冠肺炎，不過好在我只有出現輕微症狀，我很感謝接種疫苗後給我帶來的保護，我希望所有有接種資格的人都能盡速接種」；羅芙根也強調很感謝自己接種過疫苗，不必擔心會發展成重症；她說：「雖然確認為陽性，但因為接種過三劑疫苗，只有輕微症狀。」
金安迪則說：「沒想到我在大流行的第二年感染新冠肺炎，雖然多多少少有些緊張，再加上大半夜的發燒讓人感覺很痛苦，但畢竟接種過疫苗，我現在的心態不像疫情剛爆發時那麼害怕。」
另外兩位未出席賓州聚會但仍確診的民主黨籍眾議員分別是柯諾里(Gerry Connolly，維吉尼亞州)和威爾契(Peter Welch，佛蒙特州)，據悉兩位眾議員也因為已接種疫苗而沒有發展成重症；與上述七位議員一樣，柯諾里也呼籲所有民眾盡速接種疫苗；他說：「我打過三劑疫苗了，所以症狀很輕微，但我仍會自我隔離；這場流行病畢竟還沒結束，希望大家都可以去打疫苗。」
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