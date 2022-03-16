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西雅圖和華府捷運站旁 亞馬遜將砸1.2億蓋千套平價房

編譯柯立偉／綜合15日電
總部在西雅圖電商巨擘亞馬遜，15日宣布將投入1億2400萬元在西雅圖及華盛頓特區興建1060套平價房。（Getty Images）
總部在西雅圖電商巨擘亞馬遜，15日宣布將投入1億2400萬元在西雅圖及華盛頓特區興建1060套平價房。（Getty Images）

每日郵報報導，坐擁華盛頓特區及西雅圖雙總部的電商巨擘亞馬遜(Amazon)，15日宣布將投入1億2400萬元在西雅圖及特區興建1060套平價房，相關計畫將與兩地捷運局合作，選定四個捷運站附近的地點興建房屋；此外，亞馬遜還打算在維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)新建企業中心。

亞馬遜指出，暫定的四個興建地點分別位於西雅圖的塔科瑪國際機場站(SeaTac)、表維站(Bellevue)，以及馬里蘭州的新卡洛頓站(New Carrollton)、大學公園站(College Park)附近；亞馬遜住房基金(Amazon Housing Equity Fund)主任凱薩琳．布維爾(Catherine Buell)說：「我們在這些地方的投資將會為當地居民帶來許多經濟上的便利，同時也期待這樣的經濟紅利能夠使西雅圖和華盛頓特區兩地的民眾雨露均霑。」

亞馬遜還表示，投入巨資興建平價房的原因很多，其中最重要的一點是由於西雅圖市中心治安日漸惡化，為保證員工上下班途中安全，決定要另覓地點搬遷辦公室；根據西雅圖警察局的報告，與2020年相比，西雅圖的犯罪率飆升了20%，為14年來首見；其中槍擊事件犯罪率增加40%，與遊民相關的犯罪案件更增加144%。

從2月底開始，亞馬遜的總部附近就發生多起暴力犯罪事件，其中3月2日發生在第三大道(Third Avenue) 1500街區的戴比安科(Michael Delbianco)命案，由於事發地點離企業總部太近，成為壓垮駱駝的最後一根稻草；當時亞馬遜就表態決定另覓辦公地點，「把整條路送給犯罪集團」。

事實上，西雅圖犯罪率飆高的主要因素與削減警察預算有關，過去三年刪除的總金額累積達近3600萬元；最近市議會又通過今年的預算，再次刪減預察預算超過700萬元，使得批評聲浪接踵而至；西雅圖市長哈雷爾(Bruce Harrell)表示會對當地一系列犯罪事件與地方執法機構採取行動，並強調視居民安危為第一要務，他說：「我們將邁向關鍵的第一步，要求西雅圖警察部門的同僚協助改善生活安全，加強轄區巡邏等其他措施。」

西雅圖 亞馬遜 警察

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