遠高於2年前…全美8.2%房屋破百萬 舊金山更逼近9成

新冠疫情爆發兩年來，全國房價大漲，估計至少到明年1月之前都不會下跌。圖為芝加哥郊區的一處房屋求售。(Getty Images)

新冠疫情 爆發兩年來，全國房價 大漲；Redfin日前發布報告指出，2月全國房價中位數達到36萬3975元的歷史新高，8.2%的房屋價格超過100萬元；其中加州 舊金山、聖荷西的百萬房價比率更逼近九成，加州都會區也成為全國房價最高、漲幅最快的地區。

Redfin分析全國超過8500萬棟房屋走勢後發現，2月全國房價中位數較兩年前同期、即新冠疫情爆發前夕上升33%至36萬3975元，這也導致2月全國8.2%的房屋價格超過100萬元，遠高於兩年前同期的4.8%。

雖然房價上漲為大趨勢，但疫情爆發之後的走勢尤其快速，這是因為房屋供不應求，2月全國代售屋數量僅45萬6000棟，較兩年前同期腰斬。

全國百萬房價以上比率最高的城市，加州包辦前六名及第十名，其中舊金山高達88.7%的房屋價格超過100萬元，聖荷西則是85.9%，第三名的安那罕(Anaheim)則是55.3%，顯示舊金山灣區一如以往的全國最高昂房價。

第四至第十則依序是奧克蘭的55.1%、聖地牙哥的40.4%、洛杉磯的38.5%、檀香山的37.1%、西雅圖的36.5%、紐約的32.1%、奧克斯納(Oxnard)的31.2%。

全國前100大城市中，房價最低的是伊利諾州艾金(Elgin)，只有0.1%的房屋價格超過100萬元；比率僅0.2%的則有紐約州水牛城、俄亥俄州岱頓(Dayton)、南卡羅來納州哥倫比亞(Columbia)、德州艾爾帕索(El Paso)及麥艾倫(McAllen)。

疫情爆發後，全國百萬房價以上比率增加速度最快的城市中，前十名有七個在加州，包括前兩名，分別是安那罕的比率增加28個百分點、聖地牙哥則增加22.8個百分點。

Redfin副首席經濟學者馬爾(Taylor Marr)表示，全國房價大幅上漲，讓許多民眾突然成為百萬富翁，但也讓很多美國人無法買到自己的房子。

展望未來，線上地產經銷商Zillow預測，房價至少到明年1月之前都不會下跌，儘管年增率會從今年5月21.6%的高峰降至明年1月的17.3%。

Redfin在奧斯汀房仲羅佩茲(Crystal Lopez)就表示，疫情前35萬元的房子現在可賣近50萬元，「今年覺得去年怎麼不買房的民眾，明年可能也會覺得怎麼不今年買房」，因此「建議是一看到合理的房價就買吧！畢竟房價還會繼續上漲」。