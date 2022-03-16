疫情改變習慣 全美今年網購消費破兆創紀錄

美國消費者今年的網購消費將突破創紀錄的1兆元。圖為紐約市的一家商店以折扣促銷（Getty Images）

美國消費者今年的網購消費將突破創紀錄的1兆元，達1兆1700億至1兆1900億元，Adobe分析公司(Adobe Analytics)15日預計，受新冠疫情 改變民眾消費習慣的影響，今年的線上購物將比2021年增長13%，而自2020年3月疫情爆發以來到去年底，全國兩年的網購消費累計為1兆7000億元。

Adobe數位觀察公司(Adobe Digital Insights)的首席分析師潘迪亞(Vivek Pandya)說：「疫情大大促進了電子商務的發展，不僅加速近兩年的網購成長，而且還增進了消費者上網購物的意願。」

全國零售聯合會(NRF)預測，非實體店和網路銷售2022年的成長率將達11%至13%，金額約為1兆1700億元至1兆1900億元。NRF預計，不包括車行、加油站 和餐館業在內的全國零售，2022年將成長6%至8%。

NRF執行長沙伊(Matthew Shay)說：「儘管面臨通貨膨脹 、疫情和地緣政治的威脅，但在消費者信心的鼓舞下，網路銷售2022年將繼續成長。」

Adobe公司表示，食品店的網路銷售繼2020年翻了一倍後，去年成長7.2%，主要原因是消費者在疫情期間出於安全考慮，更多地選擇網購後送貨上門。但同一時期的服裝網路銷售是增長溫和，而電子產品的線上銷售則始終保持領先。

Adobe公司副總裁布朗(Patrick Brown)說：「與網購電子產品和服裝相比，上網購買食物的優惠最少，但網購食物的大增重構了電子商務。」

通貨膨脹約占去年網購銷售的320億元，預計今年將占270億元，Adobe公司指出，即使面臨物價上漲，網路銷售依然展現出強勁的增長勢頭。