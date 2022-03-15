我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

大法官湯瑪斯之妻 自爆國會暴亂前在場

編譯柯立偉／綜合14日電
最高法院大法官湯瑪斯（見圖）的妻子維吉尼亞．湯瑪斯，承認曾出席去年1月6日國會暴亂事件。（美聯社）
最高法院大法官湯瑪斯（見圖）的妻子維吉尼亞．湯瑪斯，承認曾出席去年1月6日國會暴亂事件。（美聯社）

司法獨立、法官不語是美國憲政制度不可撼動的基石，即便連司法官的近親也會受到一定程度的拘束；然而據華盛頓郵報報導，最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)，承認曾出席去年1月6日國會暴亂事件，她雖強調在川普上台、暴亂正式開始前就已離場，但仍引起不小的非議，批評者指她使其丈夫的工作「不再被信任」。

維吉尼亞．湯瑪斯日前針對參與國會暴亂事件一事道歉，並解釋道：「我對於1月6日和平集會後發生的暴力事件感到遺憾，只是我擔心美國正在失去選舉公正、種族平等、責任政治的精神；同時我也必須強調我在當天暴力事件發生前就已經因為感冒不舒服而離場，沒有參與暴動。」

針對其行為導致外界對其大法官夫婿公正執行職務的質疑，她進一步說：「像許多已婚夫婦一樣，我們對於美國有許多相同的想法；但同時我們也分別是獨立個體，有自己的職業；他不與我討論他的工作內容，同樣我也不讓他參與我的事業。」

批評者則從大法官迴避制度的結構性問題及湯瑪斯近期的裁決等兩個面向，分析湯瑪斯嚴重違背法官倫理；華府利益團體「Fix the Court」執行董事羅斯(Gabe Roth)就指出，最高法院雖有迴避制度，要求法官在「認為自己執行職務的公正性被質疑時自行迴避」，但因每個法官都可自行決定是否迴避，又欠缺一套程序標準，使最高院迴避制度形同虛設。

再者，今年1月湯瑪斯審理「川普要求最高法院令白宮不得向眾院公開白宮紀錄」一案時，湯瑪斯是唯一一位在裁定公布前就公開宣稱他會支持川普訴求的大法官，批評人士認為這樣的表態令人懷疑湯瑪斯是否是憑意識形態而在開庭前就已決定，而非依法律與證據在審理後才形成心證。

羅斯說：「湯瑪斯不是唯一一位有違背法官不語原則疑慮的大法官，但他涉及的案件關乎美國歷史的轉捩點，他應該要自行迴避與川普有關的接下來一連串的審判，否則就是傷害最高法院的權威性，是司法獨立的一項恥辱。」

大法官 川普 白宮

上一則

車內摸到槍 芝加哥3歲男童意外射殺母親

下一則

共和黨初選挑戰川普 霍根、金辛格、錢尼動起來

延伸閱讀

拜登推翻川普政策 恢復加州自訂汽車排放標準

拜登推翻川普政策 恢復加州自訂汽車排放標準
休士頓租金飆高 無殼族抗漲：找個室友、與房東協商…

休士頓租金飆高 無殼族抗漲：找個室友、與房東協商…
急尋替代石油來源 川普轟拜登：跪求他國卻不自行開發

急尋替代石油來源 川普轟拜登：跪求他國卻不自行開發
強暴控訴者告誹謗 法官批川普惡意拖延審判

強暴控訴者告誹謗 法官批川普惡意拖延審判

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了