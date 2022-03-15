大法官湯瑪斯之妻 自爆國會暴亂前在場

最高法院大法官湯瑪斯（見圖）的妻子維吉尼亞．湯瑪斯，承認曾出席去年1月6日國會暴亂事件。（美聯社）

司法獨立、法官不語是美國憲政制度不可撼動的基石，即便連司法官的近親也會受到一定程度的拘束；然而據華盛頓郵報報導，最高法院大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)，承認曾出席去年1月6日國會暴亂事件，她雖強調在川普 上台、暴亂正式開始前就已離場，但仍引起不小的非議，批評者指她使其丈夫的工作「不再被信任」。

維吉尼亞．湯瑪斯日前針對參與國會暴亂事件一事道歉，並解釋道：「我對於1月6日和平集會後發生的暴力事件感到遺憾，只是我擔心美國正在失去選舉公正、種族平等、責任政治的精神；同時我也必須強調我在當天暴力事件發生前就已經因為感冒不舒服而離場，沒有參與暴動。」

針對其行為導致外界對其大法官夫婿公正執行職務的質疑，她進一步說：「像許多已婚夫婦一樣，我們對於美國有許多相同的想法；但同時我們也分別是獨立個體，有自己的職業；他不與我討論他的工作內容，同樣我也不讓他參與我的事業。」

批評者則從大法官迴避制度的結構性問題及湯瑪斯近期的裁決等兩個面向，分析湯瑪斯嚴重違背法官倫理；華府利益團體「Fix the Court」執行董事羅斯(Gabe Roth)就指出，最高法院雖有迴避制度，要求法官在「認為自己執行職務的公正性被質疑時自行迴避」，但因每個法官都可自行決定是否迴避，又欠缺一套程序標準，使最高院迴避制度形同虛設。

再者，今年1月湯瑪斯審理「川普要求最高法院令白宮 不得向眾院公開白宮紀錄」一案時，湯瑪斯是唯一一位在裁定公布前就公開宣稱他會支持川普訴求的大法官，批評人士認為這樣的表態令人懷疑湯瑪斯是否是憑意識形態而在開庭前就已決定，而非依法律與證據在審理後才形成心證。

羅斯說：「湯瑪斯不是唯一一位有違背法官不語原則疑慮的大法官，但他涉及的案件關乎美國歷史的轉捩點，他應該要自行迴避與川普有關的接下來一連串的審判，否則就是傷害最高法院的權威性，是司法獨立的一項恥辱。」