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共和黨初選挑戰川普 霍根、金辛格、錢尼動起來

記者張聲肇／綜合報導
馬里蘭州長霍根。（美聯社）
馬里蘭州長霍根。（美聯社）

共和黨川普陣營至少有三人考慮在全黨初選時挑戰川普，這三人已默默進行決定誰最適合擔綱的「初賽」。

其中動作最快是馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)，正計畫前往愛阿華和新罕布夏探路；聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)正在考慮宣布競選的時間。聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的政治盟友則在說服她進軍白宮。

聯邦眾議員麗茲‧錢尼。（美聯社）
聯邦眾議員麗茲‧錢尼。（美聯社）

美聯社分析說，這三人敢公然向挑戰川普、爭取共和黨2024年的提名，顯示共和黨內的「氣氛」大異於去年，即使反川派熱心慫恿也乏人表態的沉寂情況。現在不是有沒有反川人士出來和他競爭提名，而是多少個、多快宣布。

前述三位共和黨「體制內」全國知名人物的親近友人表示，三人當中至少會有一位，今年期中選舉後就宣布挑戰川普，而目的不一定要選上總統，而是不讓川普像2020年那樣，等於跳過初選程序，就直接獲得提名。

那年，川普團隊一面勸退任何挑戰者，一面還向各州黨部動手腳，乾脆停辦初選，讓川普「順利」贏得提名。

聯邦眾議員金辛格。（路透）
聯邦眾議員金辛格。（路透）

金辛格告訴美聯社，他自己拿不拿得下白宮寶座沒那麼重要，重要的是「本黨要不要讓保衛美國、保衛民主、闡揚美國價值觀的聲音出現？」「我很確定，一年內，我們就得針對這點做出決定。」

屆時，他說，「如果我做不了這件事，不管誰代表我們，我們都會團結在一起支持這個人。」

共和黨基層黨員也樂見川普和死硬反川派之外的人選，包括對川普時而批評時而讚揚的前新澤西州長克利斯蒂、前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯和前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。

2024總統選舉可能變化及人選都多，顯示共和黨內雖然也有不少人主張讓川普三度掌旗，也有不少人希望共和黨走出川普分裂國家與社會的陰影，邁向更光明的未來。

CBS在上月民調顯示，共和黨人贊成讓川普再選一次的，約有七成，主要原因是他「最能」奪回白宮。但川普鼓動國會暴亂後，多達十名共和黨眾議員、七名參議員投贊成票彈劾他，顯示黨內不滿川普，想甩開他的陰影的人也不少。霍根就有志擔任「讓國家走回正途」的角色。

川普 共和黨 提名

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