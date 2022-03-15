我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

英國18日起 取消所有新冠入境限制

未表態參選2024總統大選 川普違法先花政治錢？

編譯洪毅／綜合14日電
川普遭指控違反相關選務法規。（Getty Images）
川普遭指控違反相關選務法規。（Getty Images）

前總統川普在是否2024年捲土重來的議題上抱持曖昧難猜的態度，引來民主黨一政治行動委員會(PAC)不滿，14日向聯邦選舉委員會(FEC)指控，稱川普在未正式宣布參選2024年總統大選就動用政治花費，違反相關選務法規。

紐約時報報導，民主黨超級型PAC「21世紀美國橋梁」(American Bridge 21st Century)主席潔西卡‧弗洛伊德(Jessica Floyd)表示，川普「我要來第三次」的講法「不是在搞曖昧，而是在試探」，故「他應該要跟其他競選人一樣遵守法律」。

聯邦法規規定，任何因與競選總統有關而募集或支出超過5000元的款項，均應向FEC登記；若登記參選之後，會受到更多募集資金的限制，以及公開相關資訊的規範。

川普在2017年就職總統當天，就向FEC登記競選連任，不過迄今仍未登記參與2024年大選。

川普曾在去年8月接受福斯新聞(Fox News)訪問，談及是否再戰白宮時說，「無比愚蠢」的選舉財務法規讓他無法「直接表明他的意向」，「事實就是我還不能說」。

川普還在去年秋季表示「我清楚我接下來要做些什麼，但因為選舉財務法規，我不應該多談」；這番話成為「美國橋梁」指控川普違法動用其PAC參與競選的論據。川普的PAC擁有的資金約1億2200萬元，遠高於其所屬的共和黨所擁有的資金。

弗洛伊德表示，川普「並非不知道自己在做些什麼」，因為他曾經在講話中提到這些法規，也挑明他在規避這些規範。

然而，若川普真的有意再次競選，「美國橋梁」的指控幾乎不可能成為他的阻礙，因為FEC委員們在較具爭議的議題上常陷入僵局，而且調查進展也是出了名的曠日廢時。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)表示，由於民主黨執政失敗，只好來發起一些毫無價值的無聊控訴；至於川普本人，則在12日於南卡羅來納州的活動上繼續說：「我們2024年要奪回那美麗的白宮，真想知道會是誰啊！」

川普 民主黨 白宮

上一則

普亭接班人 俄防長10年戰功恐毀於侵烏不順

下一則

冷血槍手獵殺遊民 華府紐約2死3傷 兩地聯合懸賞緝拿

延伸閱讀

紐森連任之路 躺著選都會贏？

紐森連任之路 躺著選都會贏？
拜登推翻川普政策 恢復加州自訂汽車排放標準

拜登推翻川普政策 恢復加州自訂汽車排放標準
急尋替代石油來源 川普轟拜登：跪求他國卻不自行開發

急尋替代石油來源 川普轟拜登：跪求他國卻不自行開發
川普：我是近40年唯一任內沒讓美國捲入新衝突的總統

川普：我是近40年唯一任內沒讓美國捲入新衝突的總統

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭
網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了

網友虧孫兒要成韓國人 大S前婆婆張蘭回應了