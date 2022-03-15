未表態參選2024總統大選 川普違法先花政治錢？

川普遭指控違反相關選務法規。（Getty Images）

前總統川普 在是否2024年捲土重來的議題上抱持曖昧難猜的態度，引來民主黨 一政治行動委員會(PAC)不滿，14日向聯邦選舉委員會(FEC)指控，稱川普在未正式宣布參選2024年總統大選就動用政治花費，違反相關選務法規。

紐約時報報導，民主黨超級型PAC「21世紀美國橋梁」(American Bridge 21st Century)主席潔西卡‧弗洛伊德(Jessica Floyd)表示，川普「我要來第三次」的講法「不是在搞曖昧，而是在試探」，故「他應該要跟其他競選人一樣遵守法律」。

聯邦法規規定，任何因與競選總統有關而募集或支出超過5000元的款項，均應向FEC登記；若登記參選之後，會受到更多募集資金的限制，以及公開相關資訊的規範。

川普在2017年就職總統當天，就向FEC登記競選連任，不過迄今仍未登記參與2024年大選。

川普曾在去年8月接受福斯新聞(Fox News)訪問，談及是否再戰白宮 時說，「無比愚蠢」的選舉財務法規讓他無法「直接表明他的意向」，「事實就是我還不能說」。

川普還在去年秋季表示「我清楚我接下來要做些什麼，但因為選舉財務法規，我不應該多談」；這番話成為「美國橋梁」指控川普違法動用其PAC參與競選的論據。川普的PAC擁有的資金約1億2200萬元，遠高於其所屬的共和黨所擁有的資金。

弗洛伊德表示，川普「並非不知道自己在做些什麼」，因為他曾經在講話中提到這些法規，也挑明他在規避這些規範。

然而，若川普真的有意再次競選，「美國橋梁」的指控幾乎不可能成為他的阻礙，因為FEC委員們在較具爭議的議題上常陷入僵局，而且調查進展也是出了名的曠日廢時。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)表示，由於民主黨執政失敗，只好來發起一些毫無價值的無聊控訴；至於川普本人，則在12日於南卡羅來納州的活動上繼續說：「我們2024年要奪回那美麗的白宮，真想知道會是誰啊！」