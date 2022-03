WHO：烏克蘭戰爭難民潮 恐釀新一波疫情

烏克蘭難民13日跨越邊境,到波蘭躲避戰火。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)日前表示,在烏克蘭 因戰爭流離失所的難民很可能加劇新冠肺炎的傳播,並警告烏克蘭附近的氧氣供應量已經嚴重不足,恐影響重症患者。

世衛 新冠疫苗全球取得機制(COVAX)負責人艾沃德(Bruce Aylward)在日內瓦記者會上表示,戰爭下的難民恐怕成為典型的新冠肺炎重症高風險族群:「戰爭的無情為傳染病創造了更有利的條件。」

世衛組織指出,目前在烏克蘭已至少有三家主要的製氧廠因戰爭關閉;世衛書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,當地醫療機構難以取得醫療用品,甚至包括一些戰爭爆發前就抵達的物資如癌症患者的用藥和胰島素等。

世衛警告,難民潮的來臨不僅可能讓新冠肺炎疫情更加惡化,對鄰近國家也會造成更大的醫療負擔,譚德塞說:「烏克蘭最近才出現一波確診風潮,而且是在衝突爆發前;在新冠疫苗接種率低迷的情況下,檢測率又因為衝突的發生大幅衰退,代表可能已經出現許多的隱形感染者,重症患者人數增加的風險也會逐漸上升。」

聯合國(United Nations)提醒,目前已有大量的難民逃到波蘭和歐洲其他國家,人數還可能持續增長,加重新冠病毒的傳染風險。

根據聯合國人道事務協調署(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)的統計,烏克蘭在今年1月和2月期間,變種病毒Omicron使得該國確診率飆升555%。

不過世衛組織在提及戰爭中受到攻擊的醫療機構時,隻字未提俄羅斯;面對外界要求該組織將俄羅斯定義為侵略者,世衛緊急計畫執行主任萊恩(Mike Ryan)回應不希望捲入政治,但呼籲俄羅斯當局重新檢視立場。

如今世衛組織正在協助將皮膚移植和骨折手術所需的設備運送到烏克蘭,譚德塞也指一批重達36噸的創傷護理和手術用醫療物資已抵達波蘭,預計可滿足15萬名烏克蘭難民的用量需求。