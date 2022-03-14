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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

中國暴增4500例本土新冠確診 深圳、東莞封城

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
一名身穿防護衣的工作人員，13日在北京一處被封閉隔離的社區裡為居民送包裹。(美聯社)
一名身穿防護衣的工作人員，13日在北京一處被封閉隔離的社區裡為居民送包裹。(美聯社)

中國新冠本土疫情這兩天上升，共增約4500確診。13日通報新增逾3000例本土染疫個案，比前一日增加一倍。14日通報新增1437例，最嚴重的仍是吉林、山東、廣東三省。擁有千萬人口的深圳13日按下「全面暫停鍵」，宣布即起至20日，全市封城；東莞14日跟進，也宣布封城。

深圳14日起公交地鐵停運，所有社區、產業園實行封閉式管理，停止一切非必要流動、活動，全市人員非必要不離深，確有特殊需要，一律憑24小時核酸陰性證明。

吉林省單日增逾2000例

中國官方13日通報，新增本土確診病例1807例，本土無症狀感染者1315例，本土染病個案達3122例。其中，吉林省疫情最為嚴重，新增本土確診1412例、本土無症狀感染744例，單日本土個案突破2000例。吉林省會長春市和第二大城吉林市已實施嚴格的封閉式管理，吉林市長王路也因抗疫不力被免職。

據中國國家衛健委網站，14日通報新增1437例，本土病例1337例，其中吉林895例最多。

深圳13日至20日，地鐵公交停運、全市所有社區封閉管理，各機關居家辦公，並展開全...
深圳13日至20日，地鐵公交停運、全市所有社區封閉管理，各機關居家辦公，並展開全民普篩。圖為深圳民眾排隊做核酸檢測。(中新社)

深圳、上海、北京等一線城市，疫情也在上升。深圳13日通報，新增66個病例，有31例是在社區篩查中發現。

為遏制疫情，深圳宣布，自今日起全市各機關、事業單位除承擔防疫任務的人員外，均居家辦公或就地轉為社區志願者；非保障型企業停止營運或居家辦公；停止一切非必要流動、活動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運；全市社區、城中村、產業園區實行封閉式管理。

深圳官方要求，全市人員「應檢必檢，不落一人」，完成三輪全民普篩。據去年數據，深圳市有1259萬人口。

東莞今起至20日封城，並開展多輪核酸檢測，暫停所有非必要流動，除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵暫時停運。

深圳市台協石岩聯誼會會長陳世偉表示，對製造業來說，這等於是讓產線按下一星期的「暫停鍵」，加上沒辦法出貨，部分正值旺季的電子、自行車零組件業者，影響比較大。

北京、上海疫情延燒 「非必要不出城」

上海方面，截至13日下午6時，又新增本土新冠確診病例六例、本土無症狀感染者55例。上海官方宣布，客運站自14日起全部暫停營運，民眾非必要不離滬。上海復旦大學、同濟大學等校園都實施「封閉管理」。

北京官方13日通報，自12日6時至13日15時增加八例染疫，這波本土染疫人數上升至30例，出現了六條輸入傳播鏈。

北京昨已暫停21條跨京冀公交線路，並要求民眾加強防疫，近期「非必要不出京」。

上海市明園小安橋小區的居，民13日排隊等待接受核酸檢測。(新華社)
上海市明園小安橋小區的居，民13日排隊等待接受核酸檢測。(新華社)

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