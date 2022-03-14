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疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

對抗主流變種 輝瑞、莫德納將更新疫苗

編譯林梅婕╱綜合13日電
生產新冠疫苗藥的輝瑞藥廠正向FDA遞交疫苗第四劑的數據，同時正研發能抵抗各類變種的萬能疫苗。(美聯社)
生產新冠疫苗藥的輝瑞藥廠正向FDA遞交疫苗第四劑的數據，同時正研發能抵抗各類變種的萬能疫苗。(美聯社)

輝瑞將提交第4劑數據 打不打？待評估

新冠肺炎疫苗研發藥廠輝瑞(Pfizer)的總裁博爾拉(Albert Bourla)接受媒體訪談表示，他們即將向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)遞交第四劑疫苗的試驗數據，不過當局稱是否需要再打補強針還有待評估。

博爾拉在國家廣播公司商業頻道(CNBC)上說道：「很顯然地，在變種病毒Omicron持續影響之下，人體免疫系統仍需要加強。」

目前以色列、智利和瑞典都已針對部分高風險族群批准接種第四劑的輝瑞疫苗；研究也顯示，只接種兩劑對Omicron的保護力明顯較低；博爾拉又指第三劑疫苗接種三至四個月後，對Omicron的保護力也會開始下降，因此第四劑能帶來更強的保護力。

儘管博爾拉稱最終結果以當局評估的為準，但他在節目中強調：「我們會向FDA提出強而有力的數據，證明我們需要第四劑疫苗。」

不過另一段輝瑞發言人朗利(Kit Longley)接受國家廣播公司(NBC News)訪談的片段卻指出，該公司「準備就緒之後」，才會向FDA遞交數據。

「目前的試驗結果還只是初步的，」朗利解釋：「我們會持續收集更多可用的數據，與監管當局保持公開對話；並在病毒變種時，協助公衛官員擬定疫苗接種的策略。」

聯邦衛生官員認為新冠病毒仍在持續變種，並預測今年秋天的確診人數將會再掀一波高峰；但輝瑞和莫德納(Moderna)都表示，他們已經準備好更新疫苗，對抗日後主流的變種病毒。

第4劑若獲准 可能只適用高風險族群

芝加哥醫學院(Chicago Medical School)院長艾奇娜‧洽德吉(Archana Chatterjee)表示，許多公衛專家認為未來仍可能有接種補強針的必要，但究竟要接種到何時還是個未知數。

FDA疫苗諮詢委員會成員奧菲特(Paul Offit)則說，即使第四劑疫苗獲准，很可能只會適用於特定高風險族群，例如年長者、免疫功能不足(immunocompromised)和慢性病患者。

疫苗 輝瑞 FDA

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