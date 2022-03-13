民主黨人「等不及」 促拜登發行政令推動立法
美聯社報導，民主黨內部普遍希望拜登總統能以行政命令取代部分重要優先的國會立法，由於黨內創新高的眾議員即將退休或面臨強大對手，非裔和亞裔美國人黨團領袖紛紛要求拜登單方面下行政命令，才能在未經兩院表決便推動提案，實現承諾並挽回期中選舉的頹勢。
民主黨在推動投票權、警制改革和移民等提案時，屢遭參院共和黨人反對而受阻，有鑑於此，非裔和亞裔美國人黨團大老直接在白宮近日一場會議中要求拜登，敦促他發布行政命令，方能未經參眾兩院表決，逕自推動民主黨提案。
眾院民主黨人在絕望之際提出此請求，他們正邁入艱困的期中選舉期，只要少掉幾席就無法保持眾院多數；再加上拜登民調低落，進一步擴大執政黨在期中選舉不受選民青睞的劣勢。
「眾院進步連線」(CPC)主席普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)在費城眾院民主黨議題大會中表示：「我不希望讓人覺得，我們以為行政命令比立法更好，但確實，假如我們無法在諸多面向成功立法，聯邦政府可以採取行動，更快將眾人帶往共同努力的目標。」
民主黨許多黨團領袖近日與拜登會晤時坦言，黨內近月為許多立法爭執不休，導致立法失敗。
國會非裔黨團(CBC)主席喬伊斯‧貝蒂(Joyce Beatty)、國會拉丁裔黨團(CHC)主席魯伊斯(Raul Ruiz)和國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心(Judy Chu)均主張，扭轉這一切的辦法就是由總統逕自動筆，宣布行政命令。
賈亞帕和魯伊斯表示，CPC和CHC下周將公布各自行政行動中的優先要務。
拜登了解總統可採取行政行動，並看過前總統歐巴馬針對槍枝和移民的議題宣布行政命令。拜登近期也下達許多行政命令，懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。
不過總統的行政命令有其限制，因此往往是萬不得已時的最後手段。
民主黨人普遍盼拜登採取行政手段，因為黨內有創新高的眾議員即將退休，或將面臨有強大金援或前總統川普支持的候選人挑戰；多數民主黨人認為，未來10個月是他們向民主黨選民兌現承諾的最後機會。
眾院民主黨議長波若西(Nancy Pelosi)似乎予以同意，她11日表示：「如果我們無法立刻推動立法，採取行政行動便相當重要。」
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