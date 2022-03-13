民主黨人「等不及」 促拜登發行政令推動立法

圖為國會非裔黨團主席喬伊斯‧貝蒂(中)與眾院同僚7日赴白宮與拜登總統會談，要求他運用行政特權推動國會無法解決的事， 其中包括延宕多日的擴大投票權法案。(美聯社)

美聯社報導，民主黨 內部普遍希望拜登 總統能以行政命令取代部分重要優先的國會立法，由於黨內創新高的眾議員即將退休或面臨強大對手，非裔和亞裔美國人黨團領袖紛紛要求拜登單方面下行政命令，才能在未經兩院表決便推動提案，實現承諾並挽回期中選舉的頹勢。

民主黨在推動投票權、警制改革和移民等提案時，屢遭參院共和黨人反對而受阻，有鑑於此，非裔和亞裔美國人黨團大老直接在白宮近日一場會議中要求拜登，敦促他發布行政命令，方能未經參眾兩院表決，逕自推動民主黨提案。

眾院 民主黨人在絕望之際提出此請求，他們正邁入艱困的期中選舉期，只要少掉幾席就無法保持眾院多數；再加上拜登民調低落，進一步擴大執政黨在期中選舉不受選民青睞的劣勢。

「眾院進步連線」(CPC)主席普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)在費城眾院民主黨議題大會中表示：「我不希望讓人覺得，我們以為行政命令比立法更好，但確實，假如我們無法在諸多面向成功立法，聯邦政府可以採取行動，更快將眾人帶往共同努力的目標。」

民主黨許多黨團領袖近日與拜登會晤時坦言，黨內近月為許多立法爭執不休，導致立法失敗。

國會非裔黨團(CBC)主席喬伊斯‧貝蒂(Joyce Beatty)、國會拉丁裔黨團(CHC)主席魯伊斯(Raul Ruiz)和國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心(Judy Chu)均主張，扭轉這一切的辦法就是由總統逕自動筆，宣布行政命令。

賈亞帕和魯伊斯表示，CPC和CHC下周將公布各自行政行動中的優先要務。

拜登了解總統可採取行政行動，並看過前總統歐巴馬針對槍枝和移民的議題宣布行政命令。拜登近期也下達許多行政命令，懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。

不過總統的行政命令有其限制，因此往往是萬不得已時的最後手段。

民主黨人普遍盼拜登採取行政手段，因為黨內有創新高的眾議員即將退休，或將面臨有強大金援或前總統川普支持的候選人挑戰；多數民主黨人認為，未來10個月是他們向民主黨選民兌現承諾的最後機會。

眾院民主黨議長波若西(Nancy Pelosi)似乎予以同意，她11日表示：「如果我們無法立刻推動立法，採取行政行動便相當重要。」