防伊朗暗殺… 國務院保護龐培歐、前特使 每月要花200萬

國務院批准延長對前國務卿龐培歐卸任後的人身安全保護，所費不貲。圖為龐培歐2月在佛州演講。(路透)

國務院 表示，目前每月斥資200萬元，每天24小時保護前國務卿龐培歐 及其前高級助理胡克(Brian Hook)，原因在兩人任職川普政府國務院時，配合政策向伊朗 「極限施壓」，伊朗「確實且認真」地想威脅兩人性命。

美聯社12日自所得的特別文件報導，國務院向國會提出報告，指2021年8月到2022年2月，為保護龐培歐及前伊朗特使胡克，花費總達1310萬元；這份報告標列為「敏感但非機密。」

川普時代，龐培歐及胡克帶頭向伊朗發動「極限施壓」；報告指出，情報界評估伊朗想取兩人性命的威脅仍繼續存在，甚至因他們已離開公職而更為嚴重；拜登政府刻與伊朗間接協商，希望重返2015年重大的伊朗核能協議，但伊朗仍威脅龐培歐及胡克的人身安全。

龐培歐身為前國務卿，自動享有離任後，國務院外交官安全局(Bureau of Diplomatic Security)提供180天的安全保護；但保護屆期後，現任國務卿布林肯多次以60天為期，延長給龐培歐的人身保護；報告指出，布林肯此舉是「因前國務卿受雇於國務院期間，履行職責，以致來自外國、或外國所轄機構的威脅確實且認真。」

川普政府向伊朗祭出制裁，重傷德黑蘭當局，胡克跟龐培歐一樣，經常充當制裁政策的代言人，因此布林肯出於相同理由，也給他特別保護；特別保護每60天就要延長一次，最近一次即將失效，國務院與國家情報總監必須在3月16日之前決定是否再予延長。

因為特別保護的預算6月即將用盡，故國務院整理好這項報告，向國會請示，如果認為延長保護有其必要，請再撥發經費。

美國正與伊朗在維也納商談2015年核協議，現任官員表示，會中也談到伊朗想暗殺兩人；伊朗要求悉數廢除川普時代的制裁；制裁行為還包括把伊朗革命衛隊(IRGC) 指定為「外國恐怖組織」，龐培歐及胡克決定批准。

本以為維也納會談很快就能達成協議，讓美國重返川普2018年片面撤出的核子協議，但官員指出，俄烏之戰爆發，俄國方面提出新要求，美、伊另有少數事務未解決，包括恐怖組織的指定，目前協議又生變數。