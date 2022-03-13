拜登消極制裁俄國？ 兩黨國會議員不滿：推一步才走一步

烏俄戰事進入第三周，西方國家對於俄羅斯 經濟制裁的力道前所未見，其中美國更率先宣布對俄羅斯石油禁止進口，旨在「毀滅」俄羅斯經濟體系；然而，美聯社報導，拜登政府至今對莫斯科當局的多項制裁舉措，幾乎都是國會推一步才走一步；兩黨國會議員對此均頗有微詞，認為行政當局欠缺外交上的主動性。

美聯社12日報導，國會議員指出，俄羅斯剛入侵烏克蘭 時，就曾建議政府宣布石油禁運、取消最惠國待遇、加強對北約盟國的軍事援助與駐軍等措施，只要在不派遣地面部隊介入烏俄戰爭的前提下，應盡可能以各種手段打擊俄羅斯；然而白宮 卻在一次次拒絕國會的提議後，又一次次地實施國會的建議；換句話說，本應由行政部門主動出擊的外交政策，幾乎都變成立法部門在主導。

愛阿華州共和黨籍聯邦參議員瓊妮．恩斯特(Joni Ernst)就說：「總統每次聽到國會的建議，就說『不能這麼做』，然後過兩天就宣布幾乎跟國會建議一模一樣的政策。」

近日針對究竟是否以戰機軍援烏克蘭一事，更是連自家民主黨議員都看不下去；先前白宮表態支持波蘭送戰機給烏克蘭，華沙當局於是將戰機送往駐德美軍基地準備派送，結果卻引來美國軍方高層的反對，指出戰機從美軍基地出發會「觸怒」普亭，且送其他的戰略物資會比送戰機更高效，擺明了不想軍援烏克蘭。

對行政部門對到底送不送戰機出爾反爾的態度，新罕布夏州民主黨籍聯邦參議員珍妮．沙欣(Jeanne Shaheen)10日在外交委員會中批評：「向烏克蘭提供這些飛機是兩黨議員的共識，我們對於政府心不甘情不願的態度很失望，這麼做只會令外界認為美國決策優柔寡斷。」

不過，整體而言，由於拜登政府仍對俄採取強硬立場，兩黨議員就白宮所提出的軍援議案仍然不吝於投下贊成票，如本周國會就通過了一項136億元的預算，在軍事裝備及人道主義方面繼續向烏克蘭提供支持；緬因州共和黨籍聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)就說：「我希望美國能做的，不僅僅是提供戰機和無人機。」