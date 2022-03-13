我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

拜登消極制裁俄國？ 兩黨國會議員不滿：推一步才走一步

編譯柯立偉／綜合12日電

烏俄戰事進入第三周，西方國家對於俄羅斯經濟制裁的力道前所未見，其中美國更率先宣布對俄羅斯石油禁止進口，旨在「毀滅」俄羅斯經濟體系；然而，美聯社報導，拜登政府至今對莫斯科當局的多項制裁舉措，幾乎都是國會推一步才走一步；兩黨國會議員對此均頗有微詞，認為行政當局欠缺外交上的主動性。

美聯社12日報導，國會議員指出，俄羅斯剛入侵烏克蘭時，就曾建議政府宣布石油禁運、取消最惠國待遇、加強對北約盟國的軍事援助與駐軍等措施，只要在不派遣地面部隊介入烏俄戰爭的前提下，應盡可能以各種手段打擊俄羅斯；然而白宮卻在一次次拒絕國會的提議後，又一次次地實施國會的建議；換句話說，本應由行政部門主動出擊的外交政策，幾乎都變成立法部門在主導。

愛阿華州共和黨籍聯邦參議員瓊妮．恩斯特(Joni Ernst)就說：「總統每次聽到國會的建議，就說『不能這麼做』，然後過兩天就宣布幾乎跟國會建議一模一樣的政策。」

近日針對究竟是否以戰機軍援烏克蘭一事，更是連自家民主黨議員都看不下去；先前白宮表態支持波蘭送戰機給烏克蘭，華沙當局於是將戰機送往駐德美軍基地準備派送，結果卻引來美國軍方高層的反對，指出戰機從美軍基地出發會「觸怒」普亭，且送其他的戰略物資會比送戰機更高效，擺明了不想軍援烏克蘭。

對行政部門對到底送不送戰機出爾反爾的態度，新罕布夏州民主黨籍聯邦參議員珍妮．沙欣(Jeanne Shaheen)10日在外交委員會中批評：「向烏克蘭提供這些飛機是兩黨議員的共識，我們對於政府心不甘情不願的態度很失望，這麼做只會令外界認為美國決策優柔寡斷。」

不過，整體而言，由於拜登政府仍對俄採取強硬立場，兩黨議員就白宮所提出的軍援議案仍然不吝於投下贊成票，如本周國會就通過了一項136億元的預算，在軍事裝備及人道主義方面繼續向烏克蘭提供支持；緬因州共和黨籍聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)就說：「我希望美國能做的，不僅僅是提供戰機和無人機。」

烏克蘭 俄羅斯 白宮

上一則

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

下一則

防伊朗暗殺… 國務院保護龐培歐、前特使 每月要花200萬

延伸閱讀

上月晶片到貨等待期又拉長 平均要等半年以上

上月晶片到貨等待期又拉長 平均要等半年以上
軍援烏克蘭 拜登授權再撥2億美元

軍援烏克蘭 拜登授權再撥2億美元
憂期中選舉 眾院民主黨盼拜登發行政令修補歐記健保

憂期中選舉 眾院民主黨盼拜登發行政令修補歐記健保
油價周線收黑 是俄烏戰爭以來首見

油價周線收黑 是俄烏戰爭以來首見

熱門新聞

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境