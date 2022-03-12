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拜登處理俄烏危機加分 仍有57%不滿意施政表現

記者顏伶如／綜合報導
過半美國民眾對拜登處理俄國入侵烏克蘭的作法表示滿意，圖為拜登在白宮宣布禁止進口俄羅斯石油和天然氣。(Getty Images)
過半美國民眾對拜登處理俄國入侵烏克蘭的作法表示滿意，圖為拜登在白宮宣布禁止進口俄羅斯石油和天然氣。(Getty Images)

華爾街日報最新民調顯示，美國選民最關切的幾項切身相關議題，拜登總統及民主黨如今已經漸漸敗給共和黨，民主黨想在今年期中選舉保住參眾兩院多數席次，情勢越來越險峻。

華爾街日報11日報導，拜登處理俄烏戰爭危機的表現雖然獲得民眾普遍肯定，卻未能拉抬持續走下坡的施政滿意度，美國選民現在最關心的問題是通膨高漲。

在華爾街日報最新民調中，57%受訪選民不滿意拜登施政表現，但受訪選民普遍肯定拜登對於俄烏戰爭危機的處理，也認同拜登日前在國會發表的國情咨文演說。

統計顯示，42%受訪選民滿意拜登執政表現，與華爾街日報上次在2021年11月中旬進行的民調結果幾乎一樣。

改善教育、新冠疫情處理的表現方面，過去民主黨獲得肯定遠遠超過共和黨，但這份民調則顯示，兩黨差距正在縮小。以疫情處理為例，民主黨表現認可度原本贏過共和黨16個百分點，現在只高出11個百分點。解決教育問題方面，民主黨表現原本領先共和黨9個百分點，現在差距縮小到5個百分點。

受訪選民被問到哪個政黨最能保障中產階級家庭時，民主黨在2021年11月民調中比共和黨多出5個百分點，但現在變成兩黨平手。

高達50%受訪選民指出，通貨膨脹與經濟問題是希望聯邦政府能解決的首要項目，烏克蘭危機則以25%排名第二。

63%受訪民眾表示，不滿意拜登對於物價一路上漲的因應措施。另外，47%受訪選民說，看好共和黨較有能力解決通膨問題；認為民主黨較有辦法處理通膨的受訪者則有30%。

大約50%受訪選民說，認同拜登與俄羅斯打交道的方式，不認同的選民則有44%。對於烏克蘭危機的處理，47%受訪者表示對拜登表現感到滿意，46%受訪民眾則說不滿意。

這項最新民調是華爾街日報委託數據分析公司「影響研究」(Impact Research)及戰略諮詢公司Fabrizio, Lee & Associates進行，3月2日至7日間對1500名抽樣選出民眾進行訪查，統計樣本正負誤差在2.5個百分點以下。

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