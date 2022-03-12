援助烏克蘭團結兩黨 136億預算輕騎過關

由於烏克蘭戰事緊急，兩黨快速通過內含援烏法案的總預算案，圖為參院多數黨領袖舒默(左二)與少數黨領袖麥康諾(右二)與參議員們日前穿過國會大廳。(路透)

總金額1.5兆元政府預算 案，因其中有136億元用在軍事及人道救援烏克蘭等歐洲盟邦，10日夜裡在參院 輕騎過關；美聯社指出，預算案雖比表訂慢五個月通過，但內容讓兩黨政治上都有斬獲。

參院以68比31票通過該預算案，足見兩黨合作；今年要舉行期中選舉，民主、共和兩黨本因通膨高漲、能源政策及新冠疫情管制還沒悉數撤銷，而有對抗，但烏國人民頑強抵抗俄軍，讓許多美國選民都感振奮，讓議員們跨黨派團結起來。

參院多數黨領袖舒默指出，美國向烏國人民承諾，他們對抗普亭不會孤立無援，一等參院通過預算，美國定會守信；眾院9日已通過預算案，拜登 總統肯定會簽字，讓立法成功。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，預算案通過，再次證明兩黨議員能夠合作，讓民眾有感，這種事在近些年並不多見。

預算案136億元專項，有半數用在提供裝備及軍火給戰爭中的烏克蘭，還有支付國防部派遣美軍到其他毗鄰烏克蘭的東歐國家；剩下的則是人道救援及經濟援助款、強化地區盟邦的國防、保護各國取得能源、保障網路安全。

共和黨大力支持這項開支，但譴責拜登總統動作溫吞，例如波蘭要把米格戰機送給烏國，烏國飛行員懂得操控，為此美國與波蘭有歧見，現在還沒解決。

參院少數黨領袖麥康諾表示，拜登政府遇事的直覺反應就是退縮，要等到國際及國內施壓到他們受不了，才有所動作，但最佳時機已經錯過。1.5兆元總預算也讓民主黨的內政項目支出增加近7%。