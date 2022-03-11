川普向支持者募款 打造新款「川普空軍一號」

因為近日座機故障，川普支持者要為川普新購專屬飛機「川普一號」。圖為2015年7月川普仍為共和黨總統候選人時，乘坐自家專機四處競選。(Getty Images)

前總統川普 日前搭乘個人專機回到他在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago resort)時，其中一個引擎故障只能先行迫降；隨後川普向「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會的支持者發起募款活動，希望能協助他「更新川普空軍一號」(Update Trump Force On)。

川普在募款的電子郵件中聲稱：「我的團隊正在『打造全新的』川普空軍一號」，不過他強調飛機的建造工程維持保密，但「我等不及向大家展示了」。

募款電子郵件強調，川普的飛機「需要進行非常重要的更新工程」，內容還附上一張飛機起飛的動態圖檔和贊助者點選連結，金額小至5元，大至2500元都有，一旁還寫著「立即捐款給川普！」的字樣。

若支持者點選同意捐款的連結，就有機會看到新的川普空軍一號照片；信中也附上斗大的標題向支持者喊話，還詢問支持者是否記得在川普成為「最偉大的總統」之前，搭乘川普空軍一號四處旅行的英姿。

日前川普為參加共和黨 全國委員會(RNC)的餐會前往路易斯安納州紐奧良(New Orleans)，結束後起飛返回佛州 ；卻在沒多久，其中一個引擎就發生故障，機師隨即調頭回到機場迫降；當晚共和黨全國委員會立刻聯繫一名捐款者，替川普找到另一架飛機回到佛州。

當天川普所搭乘的是達梭獵鷹900(Dassault Falcon 900)型號的飛機，為活動當晚其中一名支持者所捐贈；2016年川普在競選總統期間所搭乘的私人飛機則是波音(Boeing)757型，有媒體報導指出，這架波音後來就被放置在紐約州，已經一段時間都沒有使用。