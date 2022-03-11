川普財務信用受質疑 仍獲加州銀行1億元貸款

前總統川普家族集團事業，受到金檢單位全面調查。但川普集團仍能貸得大筆貸款。(美聯社)

前總統川普 的在政治、財務信用普受質疑，甚至司法遭到調查，但仍有一家加州的銀行貸款 1億元給他，幫他度過最新財務危機。

以紐約市曼哈頓川普大廈為抵押的一筆貸款將於9月到期，總部在聖地牙哥的艾克索斯銀行(Axos Bank)於2月17日確定貸款1億元給川普集團(Trump Organization)。聖地牙哥市政府9日收到這項通知。

三天前，媒體才透露，親共和黨的會計師決定不承認川普過去10年財務報告的真實性，以免司法調查川普財務信用的連累。紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)針對川普集團是否誇大資產價值，「騙取」銀行貸款，已調查多時。

川普支持者去年元月6日攻占國會，企圖阻撓國會議員確認拜登勝選，造成轟動全球的暴亂事件後，銀行、保險公司和川普經常來往的生意夥伴，紛紛切斷和他的關係，川普一時看似孤立無援。

去年，川普集團更因幫助主管人員逃稅，遭紐約檢方起訴。紐約州檢察長和曼哈頓地區檢察官也針對川普集團的生意手法與財務報表，分別進行了兩年多民事與刑事調查。

可是去年秋天，川普開始轉運，把華府的旅館賣掉，價錢遠高於一般預期。最近，一位擁有兩棟辦公大樓的生意夥伴也借錢給他，數額夠讓他還掉舊債，還剩下很多。

川普集團前主管瑞斯(Barbara Res)不但不欣賞川普，還公開呼籲民眾不要投他一票，但瑞斯都認為，川普已經東山再起。

曾貸款給川普的德意志銀行前主管歐飛特(Mike Offit)說：「向我借錢的人拿出像樣的財務報表，證明他的不動產地點好、房客也好，我又何必在乎他的政治糾葛？川普有很好的大樓，也管理得很好。」

川普集團不願透露艾克索斯銀行這筆貸款的利率及條件，艾克索斯則以客戶隱私權為由，不予評論。

川普兒子艾瑞克(Eric Trump)趁抨擊新聞界把川普家族企業描繪成四面楚歌的樣子。他回信答覆媒體時說，「絕對不要低估我們。我家債務很少，坐擁鉅款，生意極為賺錢。」

川普集團是私人公司，極罕見公開營業數額，因此，要準確評估其財務狀況，極不容易。