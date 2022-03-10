從事公共服務 10萬人免62億學貸

教育部 9日宣布，「公共服務貸款 免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness，PSLF)2021年10月修改規定之後，迄今已確定將近10萬人符合聯邦學貸免除資格，總計金額上看62億元。教育部表示，並非所有符合學貸免除者都已接到通知，通知手續目前正分批辦理中，至於何時可望完成通知，教育部則未提供時間表。

根據「公共服務貸款免除計畫」規定，在公家機關服務且符合資格的學貸借款人，每月按時償還學貸10年之後，聯邦學貸餘額便可獲得免除。這項計畫是在15年前成立，不過在2021年前，申請者中只有極少數獲准免除學貸，逾九成申請者被打回票。

不少學貸借款人批評，計畫複雜難懂，某些申請人甚至按時償還學貸10年之後，才發現自己資格不符。只有申請特定幾種聯邦學貸並參加某些償還計畫的民眾，才被認定符合資格。

拜登政府去年宣布，在2022年10月31日之前將暫時擴大「公共服務貸款免除計畫」資格範圍，之前被排除於符合資格之外的某些學貸借款人，如今也能申請。申請資格不再僅限部分幾種聯邦學貸或登記參加特定償還計畫。如果學貸借款人為資格符合的機構擁有全職工作，所有學貸償還一律認定為符合申請規定。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)去年發表聲明表示，更多在工作崗位上努力奉獻的教師、護士、應急人員、軍人以及其他公共服務人員，都將透過「公共服務貸款免除計畫」獲得意義重大的學貸紓困 。

有線電視新聞網(CNN)報導，對於教育部的資格規定更改，學貸借款人並不需要採取任何行動，但如果申請的是年代較為久遠的聯邦家庭教育貸款(Federal Family Education Loans，FFEL)，則應整合為直接貸款(Direct Loans)，貸款整合之前的償還如今將列入紓困。已經辦妥直接貸款卻仍未提交償還貸款期間在職證明表(employment certification forms)的民眾，也應盡快補件。根據「公共服務貸款免除計畫」原本規定，擁有聯邦家庭教育貸款的申請人並不符合資格。