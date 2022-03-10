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兩黨援烏加碼 136億元拍板 聯邦1.5兆元預算也達協議

記者顏伶如／綜合報導
兩黨國會高層9日達成聯邦政府預算1.5兆元協議，援助烏克蘭也獲加碼達136億元。麥康諾（左二）表示必須盡快通過法案。（歐新社）
兩黨國會高層9日達成聯邦政府預算1.5兆元協議，援助烏克蘭也獲加碼達136億元。麥康諾（左二）表示必須盡快通過法案。（歐新社）

兩黨國會高層9日上午達成規模1.5兆元的聯邦政府預算協議，同意為烏克蘭及歐洲盟邦提供136億元援助，並撥款數十億元持續對抗新冠疫情。

美聯社報導，援助烏克蘭與歐洲盟邦的經費，在預算法案當中只占極小比率。俄羅斯對烏克蘭開戰以來，歐洲爆發二戰以來最嚴重的難民危機，這項法案可望在兩黨支持下過關。

拜登總統上周表示，希望國會同意為烏克蘭提供100億元的軍事、人道及經濟援助。由於民主、共和兩黨國會議員對於援助烏克蘭均展現高度支持，援助金額7日加碼到120億元，到了9日則拍板為136億元。拜登在白宮發表談話說：「我們將協助他們對抗專制、壓迫、暴力以及征服。」

報導指出，兩黨國會高層希望長達2741頁的法案9日便在眾院通過，周末之前則在參院完成表決，但參院議程則還沒有確切時間表。

美聯社分析，由於俄軍可能擴大軍事力道，兩黨國會議員對於援助烏克蘭充滿迫切感，希望援助能盡快到位，以免變得為時已晚。

另一方面，11日將是政府支出法案審議的最後期限，法案若卡關恐將導致聯邦政府機關在期中選舉年被迫關門。為了預留轉圜空間，眾院打算9日先通過讓聯邦政府直到3月15日之前都有預算可用的法案。

報導指出，援烏經費當中有40億將用來協助烏克蘭及其他東歐國家應付戰爭發生後從烏克蘭逃離的200萬難民。另外67億元則做為歐洲地區美軍部署及增強裝備之用，並把某些美國軍武設備轉送烏克蘭及盟邦手中。援助經費當中的經濟援助則將用來加強對俄羅斯的經濟制裁。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，歐洲爆發戰爭讓國會因此凝聚力量，讓法案迅速完成。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，法案內容包括為波蘭提供貸款擔保(loan guarantees)，協助波蘭更換即將送往烏克蘭的戰機；麥康諾說，要讓民主黨同意如此大手筆的國防花費，困難度極高「好比拔牙一般」，「這是重要的一步，法案必須盡快通過」。

烏克蘭 參院 預算

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