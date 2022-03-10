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大法官關鍵選票…共和黨柯林斯晤傑克森 對她很稱讚

編譯郭宣含／綜合9日電
共和黨聯邦參議員柯林斯(左)8日會晤大法官提名人傑克森，讚賞她的表現。（Getty Images）
共和黨聯邦參議員柯林斯(左)8日會晤大法官提名人傑克森，讚賞她的表現。（Getty Images）

共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)8日在國會會晤大法官提名人，事後讚賞華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)；民主黨希望柯林斯能夠投下確認提名的同意票。

溫和派的柯林斯會晤傑克森逾一個半小時後表示，兩人對談頗具建設性，傑克森的資歷令人印象深刻；柯林斯表示，傑克森深入解釋她做決策的過程，「她仔細謹慎將法律套用在案件事實上，這就是我希望法官做的事。」

聯邦最高法院提名近年呈現黨派化，民主黨最看好柯林斯對傑克森的提名投下同意票；拜登總統和參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)均表示，他們希望重返到最高法院提名獲得兩黨壓倒性支持的時代。

拜登和德賓都將柯林斯的票視為首要之務；德賓表示，他一得知大法官布萊爾(Stephen Breyer)要退休，幾個小時內就致電柯林斯。柯林斯辦公室也指出，拜登親自致電柯林斯三次。

柯林斯會晤傑克森後表示，她有信心德賓能好好領導大法官提名聽審會。

柯林斯自1996年獲選後，僅在最高法院提名時投過一次反對票，即前總統川普提名的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)；柯林斯投下反對票是因為川普提名巴瑞特時，距離總統大選僅剩六周時間。

民主黨也盼比照辦理，迅速確認傑克森的提名，不過柯林斯表示這次情況不同。一來，柯林斯注意到傑克森先前曾數度獲參院確認；二來則是傑克森曾任諸多聯邦法官職位，並在前總統歐巴馬任內當過美國量刑委員會(U.S. Sentencing Commission)成員。

在共和黨籍聯邦參議員中，去年只有柯林斯、莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)和葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)同意傑克森擔任巡迴上訴法院法官；不過穆考斯基和葛理漢均表態，這回不會支持傑克森。

其他共和黨人不太可能支持傑克森，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)上周會晤傑克森後，質疑她支持自由派維權團體。

大法官提名人傑克森8日與共和黨聯邦參議員柯林斯會晤，獲得她的讚賞。（Getty ...
大法官提名人傑克森8日與共和黨聯邦參議員柯林斯會晤，獲得她的讚賞。（Getty Images）

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