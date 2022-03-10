醞釀15年…改革郵政 參院通過1070億元法案

紐約一名郵差正在遞送郵件，參院8日通過1070億元的「郵政總局改革法」。（路透）

參院 8日通過1070億元的財務改革法案，力圖重振美國郵政 總局(USPS)，促進該局現代化並投資更高效率的服務設備。

華盛頓郵報報導，參院8日以79票贊成對上19票反對，通過挹注郵政總局改革所需的銀彈；「郵政總局改革法」(Postal Service Reform Act)先前眾院已通過，拜登總統已表示他將會簽署這項法案。

共和黨向來批評郵政總局是政府無能且浪費的典型象徵，即便公眾信賴郵政總局且對其讚譽有嘉。

新冠肺炎疫情 期間，民主黨讚賞郵務士為英雄，並以該機構作為政府服務的典範。

但郵政總局在疫情期間的角色，也讓議員對改革其財政結構達成共識，憂慮郵政總局禁不起財務衝擊。

2020年大選期間，近半數選民透過通訊投票，郵局員工在疫情期間配送暴增的網購包裹，滿足人們在防疫封鎖期間的日常需求。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)8日說：「郵政總局通常為我們配送，今天換我們為他們配送。」

郵政總局多年來蒙受損失，加上2006年一項法案規定該局必須規畫退休人員的健康照護經費，近年來卻因為郵務收益減少，該經費自2011年出現赤字。

「郵政總局改革法」勾銷過往570億元債務，以及未來十年到期的500億元負擔。

該法要求未來退休的郵務士加入聯邦醫療保險(Medicare)，這可能會對公共健康照護系統造成微小負擔，但將在未來十年為納稅人省下15億元。

郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)2020年6月就任以來，郵件未能及時送達是該局最為人詬病之處，新法案要求郵政總局公開及時交付的歷程。

民主黨參議員競選委員會主席、密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)說：「通過這項歷史性法案，參院向國民展現我們可以一起，達成共識，起草並通過有意義的改革，改善我們的生活。」

他說：「這宗法案花了15年準備，最終將協助郵政總局克服繁瑣要求，為民提供可靠的服務。」