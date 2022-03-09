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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

烏國兒說戰爭爆發 俄國爸不信 還認為反戰烏人都是納粹

編譯林梅婕／綜合8日電
俄羅斯入侵烏克蘭，但對內只說是出兵對付烏境內的「激進分子」。圖為俄俄羅斯國營RT電視台及衛星通訊社的手機畫面。(路透)
俄羅斯入侵烏克蘭，但對內只說是出兵對付烏境內的「激進分子」。圖為俄俄羅斯國營RT電視台及衛星通訊社的手機畫面。(路透)

俄羅斯入侵至今，烏克蘭人仍堅守家園；然而，許多烏克蘭人卻表示，他們在俄羅斯的家人不僅不相信戰爭已經發生，更不相信俄羅斯士兵正在用砲火摧毀他們的家園，直言一切都是種族情緒的挑撥，甚至稱反戰的烏克蘭人都是納粹

這些拒絕相信戰爭的親屬不外乎是接受俄羅斯總統普亭的解釋：俄羅斯透過有限的軍事行動，正在為烏克蘭執行一項光榮的「去納粹化」任務。

自從俄軍入侵後，人在烏克蘭的卡茲林(Misha Katsiurin)遲遲未接到人在俄羅斯的父親一句問候，「戰爭爆發了，我是他的兒子，他卻一句話也沒問。」

不過當卡茲林告訴父親一切時，父親的反應卻出乎意料：「不不不，不要說了」，卡茲林形容：「他開始告訴我，我的國家到底發生什麼事，然後開始對我大吼大叫，接著竟然對我說『聽著，事情就是這樣，這些人都是納粹』。」

事實上，俄國境內約有1100萬人在烏克蘭有親屬，烏克蘭內的俄裔人士更不在少數，一些東部和南部地區的居民，甚至母語是俄語；如今戰事爆發以來，俄國政府不斷向國人散布假消息，箝制獨立媒體的報導，為得就是讓俄羅斯人心向著政府。

在俄羅斯的媒體上，民眾看不見基輔如何受到槍林彈雨的攻擊，更不會有許多城市遭受攻擊後斷壁殘垣的畫面，唯一能看見的是俄軍勝利的消息。

當住在基輔的瓦倫提娜‧克林姆(Valentyna Kremyr)告訴俄羅斯的兄弟姊妹，她的孩子已躲在防空洞裡好幾天無法出門，她得到的回應和卡茲林的父親一樣，「他們認為基輔很平靜，俄軍只有攻擊幾個軍事基地，如此而已」。

克林姆表示，她把戰火燎原的照片傳給哥哥看時，哥哥只說「這是假消息」，而且指控烏軍將錯都怪罪給俄軍，她無奈地表示：「要他們相信俄軍的惡形惡狀，根本是不可能的。」

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